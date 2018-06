"Een voetbalfreak? Nee bedankt": BV's geven hun mening over het WK ES/SD

20 juni 2018

06u01

Bron: TV Familie 0 Showbizz Zaterdag 23 juni zit zowat het hele land weer voor de buis. Dan spelen de Rode Duivels tegen Tunesië. Vooral mannen gaan dezer dagen massaal uit hun dak, en slaan flink wat liters bier achterover. Maar hoe denken vrouwen daar eigenlijk over? TV Familie bevroeg enkele bekende dames.

"Kunnen we alsjeblieft eens naar iets anders kijken": het is een vraag die de komende weken hoogstwaarschijnlijk in vele woonkamers gesteld zal worden. Voor veel vrouwen (én mannen) is het WK niet meer dan een noodzakelijk kwaad of zelfs ronduit tijdverspilling. Al blijken sommige dames niet te klagen.

Lesley-Ann Poppe: "Niet fanatiek"

Mediafiguur en zakenvrouw Lesley-Ann Poppe (39) kijkt samen met haar echtgenoot. "Kevin is een echte voetbalman", zegt ze. "Hij heeft op het punt gestaan om profspeler te worden, maar koos voor z’n modellencarrière. Hij volgt het WK, maar niet fanatiek. Als de Rode Duivels spelen, kijkt hij sowieso, ah ja! En ik dan ook, samen met hem. Kevin hoeft niet in z’n eentje naar een match te kijken. Met z’n tweeën is dat plezanter."

Véronique De Kock: " Hállo, geen denken aan!"

Ex-Miss België Véronique De Kock (41) is echter verre van een voetbalfan. "Ik kijk alleen als de Belgen spelen", zegt ze. "Of beter: ik probéér dan te kijken. ’t Is geen ramp als ik het mis, hoor. Mijn vriend Manuel is nóg minder in voetbal geïnteresseerd dan ik. Die kent zelfs de namen van de Rode Duivels niet! Ja, ik heb dikke chance, ik heb de perfecte man gevonden. (lacht) Nee serieus, in al mijn relaties heb ik het geluk gehad dat mijn partner géén voetbalfreak was. Stel je voor dat ik zou samen zijn met iemand die al die WK-matchen wil zien... Hállo, geen denken aan!"

Griet Vanhees: "Gejoel en gejuich"

Racepiloot Anthony Kumpen is een topsporter. Maar het WK, daar heeft hij heel weinig boodschap aan. "Anthony houdt niet van voetbal", zegt z’n echtgenote, presentatrice en fashionista Griet Vanhees (39). "Nu met het WK laat hij weleens een matchke op staan. Ik kijk soms met één oog mee. Vooral om mijn achterneef Thomas Vermaelen te zien. En onze zoon Henri-Constant is megafan van Thibaut Courtois. Maar die oefenmatch België-Egypte... Toen was ik tijdens de eerste helft al ingedommeld. Voetbal is niet echt mijn ding, maar het WK heeft wel iets. Dat gevoel van samenhorigheid is leuk. En dat gejoel en gejuich wanneer er wordt gescoord. Maar zelf meeroepen doe ik niet. En verder... Ik ken niets van voetbal. Twee doelen, een stip in het midden van het veld: meer weet ik er niet van. Auto’s en wielrennen vind ik interessanter. Maar sowieso zijn sportende mannen wel cool om naar te kijken."