"Een flauwe vent die onder de sloef

ligt van z’n vrouw": ex-boezemvriend Ivo Pauwels spaart kritiek op Ruud De Ridder niet Erik Segers

06 maart 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "De val van het keizerrijk", zo omschrijft medeoprichter Ivo Pauwels (79) deze week in Dag Allemaal de situatie bij het Echt Antwaarps Teater. Dat Sven De Ridder, met in z’n kielzog heel wat vaste acteurs, z’n vader Ruud de rug toekeert en zelf een theatergezelschap opstart, verbaast Ivo geenszins. "Dé grote sfeerverzieker is Ruuds vrouw, Nicole Laurent", zegt Ivo resoluut in het weekblad.

Deze zomer wordt Ivo Pauwels, die voor eeuwig als ‘Nonkel Jef’ in het geheugen van tv-kijkend Vlaanderen gegrift staat, tachtig. Aan stoppen met acteren denkt hij nog lang niet. Want vanaf 30 maart haalt hij z’n bekendste rol nog eens vanonder het stof in het gloednieuwe theaterstuk ‘Nonkel Jef & De Verloren Zoon’. 

Gespreksstof genoeg dus, al neemt onze babbel meteen een andere wending. Na het warme welkom wijst Ivo namelijk naar een recente Dag Allemaal die op z’n salontafel openligt, nét op de pagina met het artikel rond het nieuws dat Sven De Ridder z’n eigen theatergezelschap opricht, en papa Ruud te kennen geeft "dat hij geen tijd kan maken voor de feestelijke première". En over die gewichtige uitspraak heeft Ivo, die in 1981 met Ruud aan de wieg stond van het Echt Antwaarps Teater, kortweg EAT, z’n eigen mening. "Wie zoiets zegt, ziet z'n zoon niet graag", klinkt het hard voor z’n ex-boezemvriend, met wie hij al 23 jaar geen contact meer heeft. "Voor je eigen kind maak je toch tijd vrij, zeker als die zo’n ambitieus project uit de grond stampt. Welke vader wil daar niet bij zijn?’"

