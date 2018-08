"Een echt wow-moment": Nederlandse Glennis Grace verbluft opnieuw de jury van America's Got Talent Karlijn van Houwelingen

22 augustus 2018

07u04

Bron: AD.nl 2 Showbizz Glennis Grace heeft vannacht opnieuw indruk gemaakt met een overweldigend optreden in America’s Got Talent. In haar eerste liveshow kreeg ze het theater in vervoering met haar versie van 'Never Enough' uit de film 'The Greatest Showman'.

Een groot deel van de 3.000 aanwezigen in het Dolby Theater in Hollywood stond na het nummer, waarin een paar krachtige uithalen zaten, op om haar toe te juichen. Ze maakte zo veel los dat jurylid Howie Mandel een ‘crazy moment’ achter hem in het publiek bespeurde.

De jury had niets dan lof voor de Amsterdamse. Komiek Mandel sprak van een ‘wow-moment’. Juryvoorzitter en koning van de talentenjachten Simon Cowell vond het ‘classy’, ‘briljant’ en ‘fantastisch’. "Als we praten over mensen die naar de live show komen en hun moment pakken, dan is dit waar we het over hebben."

Dat ze veel losmaakte in de zaal kreeg de zangeres zelf niet mee, zegt ze na afloop: "Ik zit in een cocon. Ik moet het echt terugkijken als ik wil zien wat het met de mensen heeft gedaan." Even voordat Glennis Grace het podium op stapte keken maar liefst 18 miljoen Amerikanen naar de live-uitzending, volgens het productieteam in het theater. Dat zijn meer mensen dan Nederland inwoners heeft.

Pittig nummer

Glennis Grace kende het nummer dat ze zong tot voor kort niet – in Amerika is het bekend, maar bij ons veel minder. Ze vond het pittig, gaf ze eerder al aan, maar de keuze heeft goed uitgepakt, vindt ze. "Ik heb alle noten gehaald die ik moest halen. Uiteindelijk gaat zo’n nummer ook in je lijf zitten. Ik was ervan overtuigd dat het ging lukken. Als je dat niet hebt, ga je juist fouten maken. Ik dacht wel: 'mocht ik doorgaan, wat gaan jullie me dan geven?' Want dit is wel de limiet.”

Alleen ex-Spice Girl Mel B had een punt van kritiek. "Dat jasje - nooit meer dragen", zei ze over het gestreepte colbert van Glennis Grace. "Ik ben het ergens wel met haar eens", reageert zij na haar optreden. "Maar ik bepaal dat allemaal niet. Er zijn hier geloof ik tien mensen die alleen al over de kleding gaan. Ik heb twee dagen kleding moeten passen. We gaan voor dit, nee, we gaan toch iets anders doen. Zo gaat het de hele dag door. Op het laatste moment hebben ze het jasje veranderd, echt vijf minuten van tevoren." Veel inspraak had ze niet, heeft ze ervaren. "Maar volgende keer ga ik echt wel zorgen dat ik ga dragen wat ik zelf te gek vind."

Grace hoort pas komende nacht of ze door is naar de halve finale. De uitslag wordt bekend gemaakt in een tweede live tv-uitzending met presentatrice Tyra Banks. "Ik ga er met het volste vertrouwen in, ik weet dat ik mezelf voor 100 procent heb gegeven", zegt ze.