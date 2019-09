"Een dom blondje? Ik heb mijn diploma Rechten al op zak": Celine Van Ouytsel (22) is met 60.000 volgers nu al favoriet voor Miss België JOBG

30 september 2019

00u00 1 Showbizz Ze is blond, heeft een knappe snoet en een roze auto waar zelfs Barbie jaloers op zou zijn. Met ook nog zo'n 60.000 volgers op Instagram lijkt de weg richting het kroontje van Miss België nu al uitgestippeld voor Celine Van Ouytsel (22). Maar net daarom krijgt ze ook met heel wat kritiek af te rekenen. "Och, laat ze mij maar Miss Instagram of dom blondje noemen. Ik heb toch met onderscheiding mijn diploma Rechten op zak."

Celine Van Ouytsel werd recent tot Miss Antwerpen gekroond, maar naast felicitaties kreeg ze meteen ook af te rekenen met een berg negativiteit. "Iederéén met 60.000 volgers op Instagram heeft een voorsprong en wint zonder twijfel, dit is zo oneerlijk", klonk het. "Op zo'n moment voel je meteen de keerzijde van de medaille", vertelt Celine, die zaterdag in de Carré als één van de 32 finalistes van Miss België 2020 werd voorgesteld. "Maar al die negativiteit heb ik echt niet aan mijn hart laten komen. Eerlijk? Dat motiveert mij net harder om voor het kroontje te gaan. Het is trouwens een heel grote misvatting dat al mijn volgers op mij stemmen. En uiteindelijk mogen alle meisjes zich promoten op sociale media, dus ik zie geen enkel probleem."

Voorbeeld Nele Somers

De finaliste uit Herentals staat sterk in haar schoenen. Dat wordt meteen duidelijk tijdens ons gesprek. Celine weet waarover ze praat, komt natuurlijk over, heeft de brains en is knap. Net die combinatie maakt van haar de topfavoriete voor het kroontje, niet haar 59.900 volgers op Instagram. "Ik vind dat een Miss België een voorbeeld moet zijn voor andere jonge vrouwen. Dat is ook de reden waarom ik graag het kroontje wil winnen. Ik geloof wel dat ik een rolmodel zou kunnen zijn. Ik heb al bewezen dat je ondanks vooroordelen heel wat kan bereiken", vertelt ze. "Al járen krijg ik te maken met negatieve commentaar omdat ik blond ben, van roze hou en met een roze Range Rover rondrij. De stempel van dom blondje krijg ik snel opgeplakt. Maar ik ben dat allesbehalve." Celine studeerde twee maanden geleden af aan de Universiteit Antwerpen. "Na vijf jaar heb ik mijn diploma Rechten behaald, mét onderscheiding! Ik ben daar trots op. Wie weet ben ik ooit wel de eerste Miss België als advocate in de rechtbank", lacht ze. "Een Miss Belgian Beauty pleit wel al in de rechtbank, hé: Nele Somers, een vrouw naar wie ik opkijk."

Het komende halfjaar ruilt Celine haar toga wel even voor haar missenlintje. "Er kruipt heel wat tijd en werk in deze verkiezing", zegt ze. "Win ik niet, dan heb ik hier toch een heel mooie ervaring aan overgehouden. En dan ga ik nadien direct aan de slag in de rechtbank. Nog drie jaar moet ik aan de balie stage lopen om dan effectief als advocaat te kunnen pleiten. Ik kijk daar nú al naar uit."

Nog een studente Rechten

Celine is dit jaar zeker niet de enige miss die kan uitpakken met mooie punten in het hoger onderwijs. Selena Ali (22) zit bijvoorbeeld in haar derde jaar Toegepaste Psychologie, Ines Benaisa (22) studeert al twee jaar voor vroedvrouw en Elize Baron (21) zit in haar vierde jaar Communicatiewetenschappen. Met Marie Al-Nima (20) treedt er daarnaast nog een studente Rechten aan. Zij zit in haar derde jaar.