"Een boost voor mijn zelfvertrouwen": Helen Mirren (72) lost schoonheidsfoutje op met tattoo EDA

01 april 2018

10u49 0 Showbizz Recent deelde ze een foto waarbij ze geen spatje make-up droeg en nu maakt Helen Mirren (72) opnieuw een schoonheidsstatement. "Ik was het zo beu dat ik amper wenkbrauwen had, dat ik besloten heb ze te laten tatoeëren."

Het mag gezegd: Helen Mirren ziet er fantastisch uit. En de laatste tijd straalt de 72-jarige actrice zelfs meer dan tevoren. Haar geheim? Nieuwe wenkbrauwen.

"Ik was het zo beu dat mijn wenkbrauwen amper daar waren en wanneer ik het resultaat bij een vriendin zag, vond ik dat het er fantastisch uitzag", aldus Mirren over de zogeheten 'microblading techniek'. "Het is heel licht en delicaat gedaan, maar wanneer ik wakker word moet ik niet meer in de weer met make-up. Ik heb tenminste wenkbrauwen nu. Het maakt een gigantisch verschil."

Volgens Helen heeft haar zelfvertrouwen er een enorme boost door gekregen. Vlak voor de Oscars deelde ze een selfie waarop ze geen spatje make-up draagt. Haar wenkbrauwen zaten wel in de plooi.

Oscar night before Een foto die is geplaatst door null (@<a href="https://www.instagram.com/helenmirren/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> helenmirren</a>) op 06 mrt 2018 om 23:57 CET

Het is niet de eerste tattoo voor Mirren. Naar verluidt liet ze eerder al in een dronken bui een tatoeage van twee V's zetten. Volgens 'The Calendar Girls'-ster symbool voor: 'love thy neighbour'.

"Het was mijn kleine rebelse daad. Het werd gezet met een veiligheidsspeld en het was erg pijnlijk. Ik heb er nooit spijt van gehad. Maar in die tijd lieten enkel gevangenen, zeelieden en Hell's Angels tatoeages zetten. Nu swingt het alle kanten uit."

sweaty from my work out Een foto die is geplaatst door null (@) op 29 jan 2017 om 20:10 CET

Paniekaanvallen

Mirren vertelde ook nog dat ze heel haar leven vecht tegen onzekerheden. "Vroeger had ik paniekaanvallen op de meest ongewenste momenten. Er waren gewoon zo veel dingen die ik niet mooi vond aan mezelf toen ik in de late jaren '60 in de schijnwerpers kwam te staan. Ik heb me nooit mooi gevoeld. Er zijn mensen die mooi zijn en ik ben objectief genoeg om te weten dat ik niet tot die categorie behoor. Voor mij staat schoonheid vooral synoniem met geestig zijn en intelligent zijn en niet zozeer met de manier waarop je eruitziet. Ik voel me niet slim of grappig genoeg", aldus de Oscarwinnares.