“Eddy heeft mij tot de laatste snik verdedigd”: Ex-manager Marina Wally reageert op beschuldigingen van Danny Fabry Redactie

28 januari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Trots kondigde Danny Fabry (71) in Dag Allemaal aan dat hij nu de belangen van Marina Wally (62) behartigt. Op vraag van wijlen papa Eddy, die hem smeekte om haar te verlossen van manager Hugo Colpaert. “Nonsens” , zegt die nu in het weekblad. “En Danny zat ook nooit aan Eddy’s sterfbed.”

“Jij bent de enige in de Vlaamse showbizz die ik nog vertrouw.” Dat heeft Eddy Wally - kort voordat hij afscheid nam van het leven - in het oor gefluisterd van Danny Fabry, zo onthulde die vorige week in Dag Allemaal. The Voice of Europe stelde daarbij aan Danny de uitdrukkelijke vraag om zich te ontfermen over de carrière van z’n geliefde dochter Marina. En haar met andere woorden dus weg te halen bij Hugo Colpaert, die z’n lot nochtans vele jaren aan dat van Eddy en z’n familie had verbonden.

Over het feit dat Danny Fabry voortaan de belangen van Marina behartigt, is Hugo Colpaert opgetogen: “Ik wens Marina het allerbeste toe. En Danny, die ik al vele jaren ken, is op zakelijk vlak een uitstekende partij voor haar. Of hun samenwerking dus kans op slagen heeft? Tuurlijk. Danny’s doelpubliek is zowat hetzelfde als dat van Marina, en dat geeft haar de kans om mee te springen op zijn kar. Ze kan bijvoorbeeld als special guest van Danny optreden.”

Van enige onenigheid tussen Marina en jou is dus geen sprake?

Maar nee, onze samenwerking is gestopt omdat het voor mij niet meer opbracht om Marina nog te begeleiden. Om het cru te stellen: de tijd en moeite die ik in Marina moest steken, wogen niet langer op tegen de opbrengsten. Er waren simpelweg te weinig optredens. En ik probeer wat meer te genieten van het leven. Ik sta op het punt om opa te worden.

Proficiat alvast. Wat doet het met jou dat Eddy Wally uitdrukkelijk aan Danny Fabry vroeg om zich in jouw plaats over Marina te ontfermen?

Daar is helemaal niets van waar. Net het tegenovergestelde klopt. Eddy heeft me tot de laatste snik verdedigd, en me tijdens z’n laatste momenten nog innig omhelsd en me bedankt voor alles wat ik voor hem heb gedaan.

(lees verder onder de foto)

Van iedereen in de Vlaamse showbizz zou Eddy enkel nog Danny hebben vertrouwd, zo heeft hij volgens die laatste aan hem toevertrouwd op z’n sterfbed.

Da’s een straffe uitspraak, vind ik. Te meer omdat ik Danny niet heb gezien aan Eddy’s sterfbed. (Danny bezocht Eddy wel eens enkele weken voor z’n dood, red.) Ach, ’t heeft geen zin om me hierover op te winden. Alleen, ’t wordt nogal rap gezegd, merk ik. Dat Eddy iemand iets zou hebben toevertrouwd in z’n laatste momenten.

Danny zegt dat hij het eerste jaar geen cent gaat vragen van Marina, uit respect voor de familie.

Dat kan. Op zich zal hij er ook niet veel kosten in moeten steken. Als hij Marina meeneemt naar de optredens die hij zelf al geboekt heeft...

Danny schrok toen hij Marina’s boekhouding inkeek. Ze zou bijna geld toegestoken hebben om te mógen optreden. En voor een clip betaalde ze 3.000 euro.

Die videoclip, dat zegt me iets, ja. Maar dat was Marina’s eigen initiatief. Dat ging over de clip die ze met Sammy Moore opnam, voor het nummer ‘Vrienden voor altijd’. ’t Was een professionele clip.

En z’n 3.000 euro waard dus.

Tja, over die prijzen kan je discussiëren. Ik ben niet thuis in de wereld van de videoclips. Met Eddy heb ik er nooit één opgenomen. Maar Marina wou dat per se, dus ja...