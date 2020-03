'DWTS'-winnaar Pasquale wint nu ook Ierse versie: "Onbeschrijfelijk” SDE

16 maart 2020

09u05

Bron: Independent 0 Showbizz De Italiaanse danser Pasquale La Rocca (30) heeft het weer geflikt: nadat hij eerder al samen met Julie Vermeire de Vlaamse versie van ‘Dancing With the Stars’ won, behaalde hij nu ook in Ierland de overwinning. “Onbeschrijfelijk", klinkt het op Instagram.

Zondagavond werden radiopresentator Lottie Ryan en haar danspartner Pasquale La Rocca tot overwinnaars van ‘Dancing With the Stars Ireland’ gekroond. Iets vroeger dan voorzien, want vanwege het coronavirus werd de halve finale, die voor zondag voorzien was, geschrapt en moesten de kandidaten meteen de finale dansen.

Lottie toonde zich erg blij met de overwinning én met haar danspartner. “Ik heb hier geen woorden voor”, zei ze aan de Ierse krant Independent. “Dit is het beste waar ik ooit ‘ja’ op zei. De ontmoeting met deze man, Pasquale, heeft mijn leven veranderd. De dingen die hij me heeft geleerd, hoe hij me gepusht heeft ... Ik kan je niet genoeg bedanken voor alles wat je gedaan hebt.” “Ze was een droom om mee te werken”, liet Pasquale optekenen.

Op Instagram deelde hij zijn vreugde iets uitbundiger. Bij enkele foto’s van hun tweetjes, schreef hij: “Er zijn geen woorden voor om dit moment te beschrijven. Wat een ongelofelijke reis is dit geweest."

Het is al de tweede keer dit schooljaar dat Pasquale ‘Dancing With the Stars’ wint. In november won hij de Vlaamse versie samen met Julie Vermeire. Die toonde zich erg blij met de overwinning van haar voormalige danspartner, die ze trouwens een tijdje geleden nog ging opzoeken in Ierland. “Woorden kunnen niet beschrijven hoe trots ik op jullie allebei ben", schreef Julie op haar Instagram Stories. “Jullie verdienen dit zo hard! De mooiste beloning voor dit harde werk.”

Tussen Julie en Pasquale is een goede vriendschap ontstaan, vertelde ze na haar overwinning. “We zaten samen in de auto en hadden allebei heel erg het gevoel dat we niet daar moesten zitten, maar dat we moesten dansen. Nu, dit is geen definitief afscheid. Ik ga hem zeker nog bezoeken. Mijn vriendschap met Pasquale vind ik één van de mooiste dingen die ik heb overgehouden aan het programma. We zijn vrienden voor het leven geworden. En ik heb dankzij hem ook zoveel bijgeleerd als danseres. Pasquale en ik hebben het er al over gehad dat we zeker nog eens samen willen dansen voor een publiek, maar heel concreet is dat nog niet. Eerst die stage tot een goed einde brengen, en dan zien we wel weer.

Ondertussen hebben ook andere Vlaamse kandidaten van ‘Dancing With the Stars’ gereageerd op de overwinning van Pasquale. Onder meer Kelly Pfaff, Ianthe Tavernier en Evy Gruyaert feliciteerden de Italiaanse danser.