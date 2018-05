"Dva vodka spasiba": Tom Waes zingt ‘Dos cervezas’ in het Russisch voor WK MC

29 mei 2018

Je zal er niet omheen kunnen: straks keelt u voor, tijdens en na de matchen van de Rode Duivels lustig 'Dva vodka spasiba' mee. Dat is de nieuwe Russische versie van de oorwurm 'Dos Cervezas' van Tom Waes. De presentator nam zijn nummer in het grootste geheim op, en veegt moeiteloos alle andere WK-liedjes van tafel.

De Belgische fans hebben eindelijk een echte meezinger beet. De voorbije weken en maanden probeerden ook Steve Tielens, Patje Krimson en de Bond zelf — met de omstreden rapper Damso — voor muzikaal vuurwerk te zorgen met een WK-lied. Eerder deze maand nog stelde Natalia ‘Hear That Sound (Tunatembea)’ voor. Maar zonder twijfel wordt ‘Dva vodka spasiba’ — Russisch voor ‘Twee vodka’s alsjeblieft’ — de winnaar. "Het had ook ‘Dva pivo spasiba’ kunnen zijn, maar met bier kan je in Rusland niks aan», lacht Tom Waes.

"En dus hebben we voor vodka gekozen. Ach, het is een grap, een uit de hand gelopen gimmick." ‘Dos cervezas’ was in 2010 een dikke zomerhit. "Maar ik weet niet of ons dat nu weer lukt. Het is in de eerste plaats een voetballiedje dat zal gedraaid worden tijdens het WK. Het nummer zal ook op ‘Dance With The Devils’ staan, de supporters-cd van Studio Brussel, tussen de beste voetbalanthems en een paar nummers die de Rode Duivels zelf hebben gekozen. Er was toevallig nog één plaatsje vrij. Toen hebben ze gevraagd of ik niks kon bedenken op ‘Dos cervezas’."

Gieren en brullen

"We hebben even getwijfeld, maar eenmaal in de studio was het weer zo plezant, zo onnozel, dat we doorzetten. Het is zo herkenbaar, zo meezingbaar. Ook bij de videoclip was het gieren en brullen. Bingo, dus." Tom vertrekt morgen wel naar het buitenland voor een nieuwe reeks ‘Reizen Waes’, maar net voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels is hij weer in het land. "Sterker, ik mag op uitnodiging naar Rusland om er de match tegen Engeland te volgen. ’s Morgens vertrekken, ’s nachts terug. Met ‘Dva vodka spasiba’ in het hoofd." Het lied en de clip worden vanavond bij ‘Van Gils & Gasten’ getoond.