"Doodziek was ik van dat artikel": Hilde Van Mieghem na heisa om P-Magazine

22u42

Bron: Het Nieuwsblad VRT Showbizz Hilde Van Mieghem heeft gereageerd op het offline halen van e en artikel op de website van P-Magazine. Daarin wordt de actrice hypocriet gedrag verweten omdat ze in de bres springt voor vrouwen in de "Metoo"-discussie. " Doodziek was ik ervan. Je zou voor minder", aldus Van Mieghem aan Het Nieuwsblad.

In het bewuste artikel, dat veel stof deed opwaaien op de sociale media, wordt Hilde Van Mieghem hypocriet gedrag verweten omdat ze vroeger in het naaktblad Playboy had geposeerd, en nu het voortouw neemt in de 'metoo'-discussie. P-Magazine heeft intussen zijn excuses aangeboden aan Hilde Van Mieghem.

"Complete bullshit. Wat heeft dit met grensoverschrijdend gedrag te maken?", aldus van Mieghem. “Vieze vuile mannentaal van dat soort mannen”

Geen klacht

Een klacht indienen tegen P-Magazine doet Hilde echter niet, hoewel die mogelijkheid wel is bekeken en onderzocht. "Maar omdat het weinig kans op slagen heeft in verband met de vrijheid van meningsuiting, is het mij afgeraden", zegt ze.

Onder druk

Van Mieghem zegt ook dat ze niet vrijwillig heeft geposeerd in naaktblad Playboy. Ze acteerde in de film 'Blonde Dolly', die over een prostituee ging, en werd destijds door de filmproductie onder druk gezet om de shoot af te werken ter promotie. “Ik kreeg niet gedaan dat ik het niet moest doen, maar wel dat ik niet in de lens moest kijken”, aldus Hilde.