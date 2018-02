'Diva Muffin', 'Rocket Zot' en 'Audio Science': celebrity-babynamen die nog een tikje gekker zijn dan Kylie Jenner's 'Stormi' EDA

10 februari 2018

13u49 0 Showbizz Nu Kylie Jenner haar eerstgeborene 'Stormi' doopte, is er weer heel wat te doen rond celebs en hun vreemde smaak voor babynamen. Niet iedereen kan zoals Anne Hathaway z'n kind 'Jonathan' noemen. Maar als we kijken naar de meest bizarre celebrity-babynamen (en dan laten we usual suspects zoals Kim Kardashian's dochter North West en Beyoncé's ukkepuk Blue Ivy even buiten beschouwing) kunnen we wel besluiten dat de nieuwste aanwinst in de Kardashian-familie slechts een 'Stormi' in een glas water is. Een overzicht!

- Audio Science

Het klinkt als een opleiding aan de universiteit maar het is wel degelijk de naam die actrice Shannyn Sossamon koos voor haar zoon.

- Ode Mountain

Hunger Games-ster Jena Malone zette in 2016 een zoon op de wereld die ze de naam 'Ode Mountain' gaf. Voeg daar de achternaam van haar vriend en fotograaf Ethan DeLorenzo Malone aan toe en je hebt voor de rest van de dag gegeten.

- Bronx Mowgli & Jagger Snow

Geen idee wat Ashlee Simpson heeft zitten roken tijdens haar zwangerschap maar samen met haar ex-echtgenoot Pete Wentz noemde ze haar eerste zoon naar het hoofdpersonage van Jungle Book. Haar dochter, met huidig echtgenoot Evan Ross, tevens de zoon van Dianna Ross, kreeg de welluidende naam Jagger Snow.

- Rocket Zot

Klinkt al gek in het Engels. En nog gekker in het Nederlands, maar daar ligt 'Avatar'-ster Sam Worthington niet wakker van. Zijn eerste zoon met echtgenote Lara Bingle Worthington kreeg de naam Rocket Zot. Gewoon, "omdat ze het leuk vonden klinken". Hun tweede zoon gaat bovendien bij de naam 'Racer'.

- Elsie Otter

Zooey Deschanel is een beetje een buitenbeentje en dus zou ook haar keuze in babynamen niet anders zijn. Samen met echtgenoot en producer Jacob Pechenik, noemde ze haar dochter Elsie Otter. Wat veel weg heeft van 'zeeotter'. "Volledig de bedoeling", aldus Chanel.

- Apollo Bowie Flynn

Een mooi eerbetoon aan rocklegende David Bowie? Eerder toevallig. Gwen Stefani en echtgenoot Gavin Rossdale noemden hun derde zoon Apollo Bowie Flynn omdat 'Bowie' en 'Flynn' de meisjesnamen van hun moeders zijn en ze die gewoon bij elkaar hebben gevoegd.

- Apple

Je had 'm misschien al aanvaard, maar het blijft toch een gekke naam die Chris Martin en Gwyneth Paltrow aan hun eerste dochter gaven. Overigens allesbehalve origineel. Zou kwamen Martin en Paltrow op het idee hun dochter naar een verboden vrucht (of het patrimonium van Steve Jobs) te vernoemen nadat één van Martin's bandgenoten z'n kind ook al 'Apple' had genoemd. In een interview met Oprah Winfrey haalde gezondheidsgoeroe Gwyneth wel aan dat de naam 'gezond' en 'heilzaam' klinkt.

- Buddy Bear Maurice, River Rocket, Poppy Honey, Daisy Boo & Petal Blossom Rainbow

Tv-chef Jamie Oliver en vrouwlief Jools gingen het op het eerste gezicht ver zoeken bij het verzinnen van babynamen, maar bleven ergens ook dicht bij huis-, tuin- en keukennamen. Hun jongste zoon kreeg de naam River Rocket, mogelijk afgeleid van 'rucola ofte raketsla' en hun dochters Poppy, Daisy en Petal werden allen naar een eetbare bloem vernoemd. Waar de naam Buddy Bear vandaan kwam, hebben we het raden naar.

- Rocket Ayer

Nog een fan van raketten. Producer/zanger Pharrell Williams gaf zijn zoon de ongewoonlijke naam Rocket Ayer. Tegen Oprah zei Williams daarover het volgende: "Hij werd vernoemd naar een machine die bedoeld is om op te stijgen en tegelijk is het een eerbetoon aan al mijn favoriete muzikanten. Denk aan Stevie Wonder's 'Rocket Love', Elton John's 'Rocket Man' en Harbie Hancock's 'Rockit'." Ayer zou dan weer afgeleid zijn van Roy Ayers.

- Blue Angel

U2's The Edge en Aislinn O'Sullivan gaven hun dochter de welluidende naam Blue Angel. Het had de naam van een elektriciteitsmaatschappij kunnen zijn. Of -vergeef ons- een bordeel.

- Bluebell Madonna

'Blue' blijkt een populair onderdeel van celebrity-babynamen. Kijk maar naar Beyoncé's eerstgeborene 'Blue Ivy'. Geri Halliwell van 'The Spice Girls' doopte haar dochter Bluebell Madonna. Een hommage aan bloemen en de Queen of Pop.

- Fifi Trixibelle, Peaches & Pixie

Nog in de categorie: "Wat waren zij aan het roken?" overtreffen Bob Geldof en Paula Yates zowat alles en iedereen door hun eerstgeborene dochter Fifi Trixibelle te noemen. De daarop volgende dochters kregen eveneens welluidende namen zoals (wijlen) Peaches Honeyblossom en Pixie. De betreurde Paula Yates kreeg nadien nog een dochter met de eveneens betreurde INXS zanger Michael Hutchence. Het kind staat bekend als Tiger, wat makkelijker te onthouden is dan haar geboortenaam: Heavenly Hiraani Tiger Lily.

- Destry

Iets tussen 'Destiny' en 'Destroy' ligt Steven Spielberg's naam voor dochter Destry.

- Zola Ivy

Ook Ivy is -ondanks giftig- een populaire toevoeging aan meisjesnamen. Eddie Murphy en Nicole Mitchell bedachten deze. Murphy's andere kinderen zijn Bella Zahra, Shayne Audra, Brea and Angel Iris Murphy Brown. Die laatste verwekte hij samen met Spice Girl Melanie Brown.

- Tallulah, Scout & Rumer

De kinderen van Bruce Willis en Demi Moore kunnen uiteraard niet aan het lijstje ontbreken. Het koppel dat in 2000 uit elkaar ging, gaf hun dochters de stoere namen Tallulah, Scout and Rumer.

- Ocean, Sonnet & True

Poëtisch. Dat kunnen we wel zeggen van de kindernamen van Forest Whitaker: Ocean, True en dan vooral Sonnet.

- Shiloh Nouvel

Angelina Jolie houdt niet van geijkte paden. En dus ook niet van banale babynamen. Samen met Brad Pitt noemde ze hun biologische dochter Shiloh Nouvel en is ze daarmee een welluidend zusje voor Maddox, Zahara, Pax, Knox en Vivienne.

- Kyd

'X-Files'-ster David Duchovny en actrice Tea Leoni gingen de letterlijke toer op en noemden hun 'kid' echt 'kyd'.

- Kal-El

Nicolas Cage blijkt een fan van Superman. Waarom zou hij zijn zoon anders Kal-El, de eerste naam van 'the Man of Steel', gegeven hebben?

- Moon Unit, Dweezil & Diva Muffin

Op nummer 1: de kinderen van Frank Zappa. Moon Unit, Dweezil and Diva Thin Muffin. De muzikale duizendpoot was een pionier in de afdeling naamgeving.