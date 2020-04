#DitIsMijnKot: Dimitri Vegas en Anouk Matton verdrijven de tijd met TikToks en puzzels LV JOBG

06 april 2020

Showbizz "Blijf in uw kot", sprak Maggie De Block, en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks '#DitIsMijnKot' vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: dj's Anouk Matton en Dimitri Vegas.

“Wij gaan jullie eens tonen hoe het er momenteel voor ons uitziet”, aldus de twee. We zien Anouk vervolgens op de loopband staan om in vorm te blijven. “Je weet wat ze zeggen: couples that work out together, stay together”, lacht ze. Ook Dimitri werkt aan zijn lijf: hij volgt een workout om zijn armspieren te trainen.

Toch is er ook tijd voor ontspanning. “Uiteraard is er een dagelijkse portie Netflix”, aldus Anouk. “En natuurlijk mag ook muziek niet ontbreken tijdens onze quarantaine. Een andere leuke bezigheidstherapie is ook puzzelen. Zoals jullie kunnen zien ben ik momenteel aan een puzzel van ‘Jungle Book’ bezig, maar ik heb nog een hele weg te gaan. Ik heb wel alle tijd van de wereld.”

‘Betrapt!’

“Oei, wat ben jij aan het doen?”, vraagt Anouk Matton zich af wanneer ze Dimitri Vegas betrapt in hun woning in Schoten terwijl hij de eettafel decoreert met gummybeertjes. TikTok-bezigheidstherapie, zo blijkt. “Ik maak een mini Tomorrowland.” Natuurlijk kruipt de dj ook achter de computer om aan deuntjes te werken. Het koppel, dat al 5 jaar samen is, lijkt zich dus prima te kunnen redden tijdens de quarantaine.

