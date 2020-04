#DitIsMijnKot, aflevering 9: Jan Verheyen regisseert zijn leven in lockdown TDS

16 april 2020

17u30 0 Showbizz “Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block (Open Vld), en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks ‘#DitIsMijnKot’ vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: filmregisseur Jan Verheyen (57).



Ook Jan Verheyen - regisseur van tal van bekende films, waaronder alle ‘Kampioenen’-prenten - gunt ons een unieke blik in zijn ‘kot’. “Het is half negen, de ontbijttafel is opgeruimd en ik begin aan mijn werkdag”, zegt Jan. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot: “Ja, ik doe ‘s morgens even onnozel met de kat”, lacht hij. “Mijn bureau is achter in de tuin. Dus ik ga ook echt nog naar mijn werk.”

We krijgen een mooi overzicht van de werkkamer. “Dit is mijn bureau, annex ‘mancave’. Hier ga ik aan de slag. Ik ben momenteel bezig met een boek, over de wonderlijke cinema van de jaren 70. En als ik iets moet bekijken, dan staat dat hier meestal wel tussen”, legt Jan uit, terwijl hij zijn imposante filmcollectie toont. “En als ik dingen moet opzoeken, dan ga ik naar mijn bibliotheek. En elke avond of namiddag geef ik in deze coronatijden ook een filmtip. Die kan je checken via Instagram.” Met zo veel boeken en films om zich heen, heeft Jan geen reden om op straat te komen. “Ik blijf in mijn kot, ja. En ik hoop van u hetzelfde!”

