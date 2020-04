#DitIsMijnKot, aflevering 8: Miss België Celine Van Ouytsel is (en blijft) één brok positiviteit TDS

15 april 2020

17u30 0 Showbizz “Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block (Open Vld), en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks ‘#DitIsMijnKot’ vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: Miss België Celine Van Ouytsel .



“Hey allemaal, het is Celine hier, Miss België 2020. Cece voor de vrienden”, begint ze haar rondleiding. “Ik zit thuis en ga hier nog een heel aantal weken zitten. Net zoals jullie, want ik blijf ook gezellig in mijn kot.” Gelukkig kan Celine zich best goed aanpassen aan de situatie. “Thuis zitten is zo erg nog niet, er zijn veel verschillende dingen die we kunnen doen.”

Celine moet haar tijd thuis gelukkig niet alleen spenderen. “Mijn mama is hier ook, zij werkt van thuis uit. Ik kan ze nu niet vinden, maar ver kan ze niet zijn. (lacht) Dus waar ik mij allemaal mee bezig ga houden? Goh, heel veel dingen.” We zien de Miss België zwoele nummers zingen, genieten van een fris briesje en ze ruimt ook haar volledige kleerkast op. “Eindelijk tijd om uit te mesten”, knipoogt Celine. “Of om heel veel verschillende outfits aan te doen op één dag. Dat is ook een optie.” Er is trouwens nog iemand die het niet zo erg vindt dat Celine zo lang thuis moet blijven. “Say hello to Ralfke”, pronkt ze met haar schattige hondje.

Levens redden

Celine geeft ook nog wat activiteiten mee voor zij die hun geduld dreigen te verliezen: “Je kan altijd de afwas doen, je kamer opruimen of buitenspelen in je tuin - alleen, niet met andere kinderen”, zegt ze. “Maar het allerleukste wat wij nu doen door thuis te blijven is het redden van levens. Want echt waar, door in je kot te blijven, voorkom je dat het virus zich nog verder verspreidt. En dat is toch heel belangrijk. Doe het dus alsjeblieft!”

