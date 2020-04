#DitIsMijnKot, aflevering 7: muzikaal talent ten huize Wouter Beke Redactie

14 april 2020

17u30 0 Showbizz “Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block (Open Vld), en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks ‘#DitIsMijnKot’ vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) .



Ook Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, gunt ons een blik in zijn ‘kot’. Voor hem zijn en zijn gezin zijn dit geen vanzelfsprekende tijden: het op elkaars lip zitten en kinderen die telkens aandacht vragen, zijn stressfactoren die een tol kunnen eisen. Gelukkig houden ze ook thuis de nodige afstand: we zien de minister telefoontjes plegen in zijn tuin, terwijl hij wat met een voetbal jongleert in zijn tuin.

Als minister staat Wouters agenda propvol, en dus woont hij ook virtueel vergaderingen bij. De rest van zijn gezin weet wat hen in tussentijd te wachten staat: we zien zoon Warre en zijn zus Nette genieten van een potje tennis, terwijl dochter Mine het beste van zichzelf geeft op de harp. Toch moet ook het schoolwerk worden afgewerkt: quarantaine of niet, terwijl Warre Smartschool checkt, waakt mama Leen over zijn schouder mee. En tot slot nog even de handen wassen voor het eten? Ook dat vergeet men niet ten huize Beke!

Ook zin om Vlaanderen ‘uw kot’ te tonen? Doe mee en deel je eigen foto’s en filmpjes via de hashtag #DitIsMijnKot.

