#DitIsMijnKot, aflevering 6: Fabrizio Tzinaridis speelt piano en toont bijzonder schilderij in slaapkamer Bram De Brabander

13 april 2020

17u30 0 Showbizz “Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block, en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks ‘#DitIsMijnKot’ vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: ‘Temptation Island’-verleider Fabrizio Tzinaridis.



Nu hij z’n tattooshop noodgedwongen heeft moeten sluiten door de coronacrisis, brengt ‘Temptation Island’-verleider Fabrizio Tzinaridis (27) de quarantaine door in z'n kot in Zonhoven. “Ik heb de piano bovengehaald om het extra gezellig te maken”, vertelt hij tijdens een rondleiding in z’n ‘crib’.

De beste vriend van Fabrizio tijdens de quarantaine? “Dat is de tv. En de PlayStation.” Z’n grote liefde blijft uiteraard z’n kersverse vriendin Lotte. Haar foto prijkt dan ook prominent in de woonplaats van de tattoo-artiest. “En ook de berging is een belangrijke plaats”, vervolgt hij. “Want daar ligt m’n voorraad wc-papier. Ik ben echt dagen op zoek moeten gaan naar een nieuw pak.”

Verder toont de ‘Temptation Island’-verleider z’n dressing. “Ik heb een volledige kamer voor m’n kledij", verklapt hij. De rondleiding sluit hij af in de master bedroom. En daar hangt een bijzonder schilderij aan de muur.

Ook zin om Vlaanderen ‘uw kot’ te tonen? Doe mee en deel je eigen foto’s en filmpjes via de hashtag #DitIsMijnKot.

