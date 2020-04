#DitIsMijnKot, aflevering 5. Maggie De Block: “Als dit voorbij is, denk ik toch dat ik een normaal leven wil leiden” SDE

10 april 2020

17u30 0 Showbizz “Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block, en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks ‘#DitIsMijnKot’ vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: minister van Volksgezondheid Maggie De Block herself.



Ook Maggie De Block, minister van Volksgezondheid en Open Vld-politica, gunt ons een blik in haar woonst. Op de gelijkvloers bevindt zich haar voormalige dokterspraktijk. “Maar die is nu omgetoverd tot een soort van studio”, lacht de minister. Hier belt ze bijvoorbeeld met journalisten.

Boven bevindt zich de woonruimte. Die wordt momenteel ingepalmd door De Blocks echtgenoot. “Mijn man werkt nu ook van thuis uit, dus dit is ondertussen ook bureauruimte geworden", klinkt het, terwijl ze naar de eettafel wijst. In dezelfde ruimte bevindt zich ook een zeteltje waar je De Block in kan terugvinden. “Hier lees ik, neem ik mijn cijfers door en werk ik op de iPad”, vertelt ze.

Buiten is het genieten van het groen. “Ik heb een kleine tuin, met een beetje water erin. Alle struiken en planten moeten nog beginnen groeien, maar ik zie dat het onkruid er toch al is”, glimlacht ze. En ze voegt er bedachtzaam aan toe: “Ik heb nog nooit een bucketlist gemaakt, maar ik denk dat ik nadien (als de coronacrisis voorbij is, red.) toch een gewoon leven wil hebben.”

