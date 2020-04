#DitIsMijnKot, aflevering 4: Koen Crucke bakt erop los in quarantaine SDE

09 april 2020

17u30 0 Showbizz “Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block, en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks ‘#DitIsMijnKot’ vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: musicalacteur Koen Crucke.



Samen met z’n echtgenoot Jan brengt Koen Crucke deze periode door in zijn appartement in Den Haan. “Rustig aan zee”, klinkt het genietend. De omgeving nodigt ook uit om lange wandelingen te gaan maken, al neemt Koen wel steeds z'n voorzorgen. “Ik ga soms een uurtje of twee in het bos of op het strand wandelen, je kan natuurlijk niet de hele tijd thuisblijven", zegt hij. “Maar dan wel het liefst als er geen mensen zijn. En ik gebruik ook altijd een monddoekje om niet besmet te worden, of het contact met andere mensen te minimaliseren.”

Koen brengt veel tijd door in z’n rustkamer. “Hier staat een bed en een televisie en hier kan ik rusten”, klinkt het. “Dat doe ik soms ook overdag. Maar ik studeer hier mijn nieuwe repertoire in. Voor de Gentse Feesten bijvoorbeeld, als dat zou doorgaan.” Al denkt hij daarbij wel aan de buren: “Ik steek dan wel mijn oortjes in zodat ik hen niet stoor met te luide muziek.”

Verder verklapt Koen nog dat het zijn hobby is om te bakken. Taarten, cakes, alles tovert hij uit zijn mouw. Daarvoor maakt hij gebruik van een goedgevulde voorraadkast: “Ik heb hier een kast vol met alles wat ik maar nodig kan hebben om te bakken”, toont hij trots.

