#DitIsMijnKot, aflevering 25: Steve Tielens steekt handen uit de mouwen en slaat aan het behangen TDS

08 mei 2020

17u30 0 Showbizz Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block (Open Vld), en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks ‘#DitIsMijnKot’ vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: zanger Steve Tielens (49).



De coronacrisis is nog niet voorbij. Overal in de wereld worden burgers opgedragen om binnen te blijven, en dat is voor zanger Steve Tielens, vooral bekend van zijn nummer ‘Het is weer Couckenbak!’ met Marc Coucke, niet anders. “Eerst en vooral wil ik iedereen in deze moeilijke tijd toch een knuffel geven en goeiedag zeggen”, zegt Steve, die ondanks de quarantaine niet bij de pakken blijft zitten. “Straks ga ik behangen. Al ga ik dat niet alleen doen, want anders loopt dat niet goed af. Maar ik kan wel goed helpen.”

“We moeten beginnen met een spray om het behangpapier nat te maken, denk ik”, vervolgt de zanger. “Dat is het eerste werk dat ik nu ga doen. Alles staat verder klaar: het lijm, de borstels, een schaar en heel wat spatels.” We krijgen ook een eerste blik op het resultaat: “Blijf in uw kot zeggen ze dan”, grapt Steve. “We zijn er aan begonnen, maar dat ben ik niet meer gewoon hoor, zo werken! Maar als ik wil, dan kan ik het wel.” Toch hoopt Tielens vooral zijn fans weer snel van muziek en amusement te kunnen voorzien. “Ja, ik zou zeggen: we zien mekaar één dezer dagen weer. Blijf dus in uw kot, en verzorg jezelf!”

Ook zin om Vlaanderen ‘uw kot’ te tonen? Doe mee en deel je eigen foto’s en filmpjes via de hashtag #DitIsMijnKot.

