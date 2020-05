#DitIsMijnKot, aflevering 24: Davy Brocatus geeft online danslessen tijdens coronacrisis TDS

07 mei 2020

17u30

Blijf in uw kot", sprak Maggie De Block (Open Vld), en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks '#DitIsMijnKot' vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: 'Dancing with the Stars'-jurylid Davy Brocatus.



De coronacrisis is nog niet voorbij. Overal in de wereld worden burgers opgedragen om binnen te blijven, en dat is voor ‘Dancing with the Stars’-jurylid Davy Brocatus (48), die ook een dansstudio runt en allerlei soorten lessen geeft, niet anders. “Wij zijn met onze dansstudio 1,2,3 al gesloten van vrijdag 13 maart, want wij vallen onder de sportcentra”, legt Davy uit. “En zoals u kan merken, is het hier wel heel erg leeg. Zo heb ik ook mijn verjaardag zonder familie of vrienden. Dat gebeurt nu eenmaal, volgend jaar maken we er een des te groter feest van.”

Normaal geeft Brocatus ook veel privélessen in zijn dansstudio. “Maar daar hebben we een nieuwtje, want vanaf heden geven we digitaal online privélessen”, laat hij trots weten. “Achter mij kan u het zien, daar heb ik een heel groot scherm, en zo kan ik de mensen thuis zien. En de mensen thuis kunnen mij zien op de laptop of ook wel via de televisie.”

