#DitIsMijnKot, aflevering 23: Joke Van de Velde heeft ondernemingszin te pakken door coronacrisis TDS

06 mei 2020

17u30 0 Showbizz Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block (Open Vld), en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks ‘#DitIsMijnKot’ vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: ex-Miss België Joke Van de Velde (40).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De coronacrisis is nog niet voorbij. Overal in de wereld worden burgers opgedragen om binnen te blijven, en dat is voor ex-Miss België Joke Van de Velde (40) niet anders. “Omdat binnen blijven in tijden van corona van levensbelang is, geef ik jullie graag een rondleiding door mijn kot”, aldus Joke. “Dit is mijn werkruimte, woonkamer en recreatieruimte. Net zoals veel bedrijven krijgt ook de evenementensector rake klappen. Maar ik blijf niet bij de pakken neerzitten. Daarom ben ik momenteel druk in de weer met het uit de grond stampen van een online bedrijfje.”

Van de Velde maakt ook ruimte voor ontspanning. “Vanuit mijn sofa volg ik het nieuws op de voet”, zegt ze. “En ik neem er ook graag een boek bij. Momenteel ben ik bezig in een boek over mijn woonplaats, getiteld ‘Knokke Actueel’. Iedereen weet ook dat ik heel graag ga sporten, maar als ik niet buiten kan sporten, dan moet ik ergens anders mijn ei kwijt. Daarom ligt hier dus ook een yogamat.” Joke wil ook benadrukken dat ze hoopt dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. “Blijf de komende weken zo veel mogelijk in uw kot, zodat we dit samen kunnen aanpakken. Veel sterkte aan iedereen!”

Ook zin om Vlaanderen ‘uw kot’ te tonen? Doe mee en deel je eigen foto’s en filmpjes via de hashtag #DitIsMijnKot.

MIS NIETS VAN #DitIsMijnKot: bekijk hier alle afleveringen