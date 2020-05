#DitIsMijnKot, aflevering 21: Make-up en puzzels troef ten huize Liandra Sadzo TDS

04 mei 2020

17u30 0 Showbizz “Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block (Open Vld), en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe “Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block (Open Vld), en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks ‘#DitIsMijnKot’ vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: Liandra Sadzo (20).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De coronacrisis is nog niet voorbij. Overal in de wereld worden burgers opgedragen om binnen te blijven, en dat is voor actrice Liandra Sadzo, vooral bekend uit ‘D5R’, ‘#LikeMe’ en ‘De Buurtpolitie’, niet anders. “Hey allemaal, ik ga jullie vandaag een rondleiding geven in mijn huis, mijn kot”, zegt ze. “Maar vooral de plekjes waar ik tijdens deze quarantaine het meeste zit. Zoals mijn kamer, de living en de tuin. En ook de keuken, om wat snacks te halen. Dus laten we er meteen aan beginnen!”

Liandra toont ons haar slaapkamer, die een vrolijk likje roze verf kreeg. “De plaats waar ik het meeste ben”, zegt ze. “Ik heb hier namelijk enorm veel spulletjes waarmee ik mij kan bezighouden. Laten we beginnen bij mijn bed, dat is gigantisch! Dan hebben we ook een tv, waar ik meestal YouTube of Netflix op kijk. Er liggen ook nog een paar spulletjes die ik gebruik om filmpjes op te nemen. Zoals een sponsje voor mijn micro, een batterij en een lader.” Sadzo heeft ook een eigen make-uphoekje: “Mijn beauty station met lampen en spiegels”, klinkt het. “En hier heb ik kastjes waar make-up inzit. Dit zijn de producten die ik niet dagelijks gebruik. We hebben hier ook allemaal statieven en lampen, die ik vooral gebruik om TikTok-filmpjes op te nemen. Maar ook om foto’s en video’s te maken, bijvoorbeeld voor op YouTube.”

We krijgen ook een blik op de woonkamer. “Hier kom ik niet zo vaak, maar zoals jullie op tafel kunnen zien, ben ik aan een puzzel bezig”, zegt Liandra. “En in de zetel kijken we ‘s avonds meestal een filmpje of een serie. Onze volgende puzzel ligt trouwens al klaar: nu een exemplaar met 1.000 stukjes!”

Ook zin om Vlaanderen ‘uw kot’ te tonen? Doe mee en deel je eigen foto’s en filmpjes via de hashtag #DitIsMijnKot.

MIS NIETS VAN #DitIsMijnKot: bekijk hier alle afleveringen