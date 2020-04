#DitIsMijnKot aflevering 19: Jinnih Beels vecht met zoontje om de afstandsbediening MVO

30 april 2020

17u30 0 Showbizz “Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block (Open Vld), en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks ‘#DitIsMijnKot’ vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: sp.a-politica en Antwerps schepen van Onderwijs: Jinnih Beels (43).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Net als iedereen blijf ook ik in mijn kot”, haalt ze de schouders op. Haar dag begint steevast in de badkamer, ook wanneer ze gewoon thuisblijft. “Want zelfs al zijn de meetings virtueel, je wil toch niet dat mensen flauwvallen van je stinkende adem?”

De volgende stap in plaatsnemen aan haar geïmproviseerde bureau, want Jinnih is van thuis uit nog altijd druk aan het werk. “Dit is de eetkamer”, toont ze ‘haar kot’ aan de rest van Vlaanderen. “En aan deze tafel wordt er héél hard gewerkt. Mijn werkdag kan beginnen met een eerste zoommeeting...” Maar haar zoontje heeft heel andere plannen. Hij loopt in beeld in de hoop zijn mama een nieuw speeltje te tonen dat hij net heeft gevonden. “Zo zie je maar, werken in alle rust, noemen ze dat dan”, grapt Beels.



Ook ‘s avonds moet ze het afleggen tegen haar zoon en haar echtgenoot, want dan wordt er altijd gevochten om de afstandbediening. “Hey, nu is het aan mij, hé”, klinkt het. “Ik heb de hele dag moeten werken.”

Ook zin om Vlaanderen ‘uw kot’ te tonen? Doe mee en deel je eigen foto’s en filmpjes via de hashtag #DitIsMijnKot.

MIS NIETS VAN #DitIsMijnKot: bekijk hier alle afleveringen.