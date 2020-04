#DitIsMijnKot, aflevering 18: Gezellige beestenboel ten huize Dorien Reynaert

29 april 2020

17u30 0 Showbizz “Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block (Open Vld), en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks ‘#DitIsMijnKot’ vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: actrice Dorien Reynaert (30).



De coronacrisis is nog niet voorbij. Overal in de wereld worden burgers opgedragen om binnen te blijven, en dat is voor actrice Dorien Reynaert, vooral bekend als inspecteur Femke uit ‘De Buurtpolitie’, niet anders. “Hallo iedereen, welkom in mijn huis. Ik neem jullie mee voor een korte rondleiding”, aldus Dorien. “We beginnen in de slaapkamer, zoals je kan zien. Niets speciaals, al zijn er heel wat spiegels. Dan gaan we naar de gang, voor een korte blik in de badkamer.” Dorien toont verder een amusant schilderij van een olifant met een heleboel ballonnen. “Super leuk, dat hebben wij meteen gekocht toen we hier kwamen wonen”, zegt ze. “Nu gaan we naar beneden, naar de inkomhal. En naar de ruimte waar wij het meeste vertoeven: de keuken.”

“We zitten hier niet alleen om te eten, we werken hier ook aan onze tafel”, legt de actrice uit. “Als we iets moeten bespreken, is dat vaak ook in de keuken. Ik vind dat een zeer aangename ruimte en ik vind het leuk dat ze zo centraal in het huis ligt. Al zitten we ook heel vaak in het bureau. Daar is heel veel licht en dat zorgt voor een leuke sfeer om in te werken.” Dorien krijgt ook gezelschap van haar huisdieren tijdens de quarantaine, en ze laat ons zien dat ze grote fan is van Metallica.

We krijgen ook een blik op de woonkamer. “Daar zitten we ‘s avonds altijd als we tv-kijken of als we gezellig een boek lezen. Ook altijd in gezelschap van onze diertjes. Dit is Oscar, en dan hebben we ook nog Paulette”, vertelt Dorien. “En als het mooi weer is, dan zitten we uiteraard graag buiten. Onze hond Maurice loopt de hele tijd door de tuin, in het gezelschap van onze kippetjes.”

