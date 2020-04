#DitIsMijnKot, aflevering 17: Lesley-Ann Poppe geniet van indrukwekkend terras tijdens lockdown TDS

28 april 2020

17u30 0 Showbizz “Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block (Open Vld), en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks ‘#DitIsMijnKot’ vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: Lesley-Ann Poppe (41).



De coronacrisis is nog niet voorbij. Overal in de wereld worden burgers opgedragen om binnen te blijven, en dat is voor Lesley-Ann Poppe (41) niet anders. “Dit is de keuken”, toont ze ons haar ‘kot’. “Als je binnen komt wel even je handen wassen! Hier eten we elke dag. Dan gaan we naar het bureau, waar mijn zoon meestal studeert. Die is nu bij zijn papa, dus heeft mijn man de ruimte ingepalmd voor zijn dj-booth.”

We krijgen ook haar jongste zoontje te zien. “Dit is Gabriël, hij is met zijn dinosauriërs aan het spelen”, aldus Poppe, die vervolgens de woonkamer toont. “Daar is een speelgedeelte en hier kijken wij iedere avond tv”, klinkt het. “En we hebben ook een terras, dat een uitzicht biedt over heel Antwerpen. Dat is heel plezant. Als je dan toch in quarantaine moet zitten, doe je dat maar beter met een mooi zicht!”

Ook zin om Vlaanderen ‘uw kot’ te tonen? Doe mee en deel je eigen foto’s en filmpjes via de hashtag #DitIsMijnKot.

