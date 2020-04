#DitIsMijnKot, aflevering 16: Kristof Calvo gaat puzzelend de quarantaine te lijf TDS

27 april 2020

17u30 2 Showbizz “Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block (Open Vld), en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks ‘#DitIsMijnKot’ vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo (33).



De coronacrisis is nog niet voorbij. Overal in de wereld worden burgers opgedragen om binnen te blijven, en dat is voor Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo (33) niet anders. “Het is heel belangrijk dat we allemaal in ons kot blijven. Ik probeer dat ook te doen”, zegt hij. “Dat betekent dat alles een beetje veranderd is, dit is nu mijn bureau. Normaal zit ik in het parlement, maar nu vooral hier.” Kristof wordt omringd door stapels en stapels boeken. “Heel wat literatuur dus om te bekijken en te lezen. Het is eigenlijk wel gezellig!”

Ook de outfit van Kristof ziet er dezer dagen wat ‘gezelliger’ uit. “Ja, die is een beetje anders dan normaal in het parlement. Meestal ga ik niet in korte broek werken, eigenlijk nooit”, aldus de Groen-Kamerfractieleider. “Ik heb trouwens wat opgeruimd, want meestal staat er nog koffie of soms ook wel een Maneblusser (een blond bier, red.).” Kristof kan intussen wennen aan de situatie. “Op deze manier is het nu werken, er zijn heel veel videogesprekken. Zelfs familiefeestjes gebeuren via Skype. Het is een beetje aanpassen, maar we ontdekken ook wel nieuwe dingen. Ik heb intussen ook wat nieuwe hobby’s: ik ga af en toe wandelen, dat deed ik vroeger eigenlijk niet zo heel veel. En ik begon zelfs wat te puzzelen, naast het lezen en nadenken.”

Het is evenwel een werk van lange adem. “De puzzel is nog niet helemaal gelukt, dus ik heb er nog wel wat werk aan. Maar het is wel een uitdaging”, aldus Kristof. “Net zoals deze periode voor ons allemaal een uitdaging is. Het is niet gemakkelijk, maar het is wel super belangrijk. Als we nu voorzichtig zijn, dan gaan we de zomer nog samen kunnen beleven. Laat ons daar vooral voor zorgen.” Hij steekt iedereen ook nog een hart onder de riem: “Zorg goed voor jezelf, en zorg goed voor elkaar. En dan hopelijk tot binnenkort!”

