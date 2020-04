#DitIsMijnKot, aflevering 15: Charlotte Leysen houdt het zen in lockdown TDS

24 april 2020

17u30 0 Showbizz “Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block (Open Vld), en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks ‘#DitIsMijnKot’ vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: ex-Ketnetwrapper Charlotte Leysen (32).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De coronacrisis is nog niet voorbij. Overal in de wereld worden burgers opgedragen om binnen te blijven, en dat is voor Charlotte Leysen (32) niet anders. Ook zij werkt van thuis uit tijdens de crisis, en doet samen met Mark, haar Britse partner. “Wij werken samen aan ons bedrijfje. Daar hebben we veel tijd voor nu”, aldus Charlotte. De twee hebben ook groene vingers: “We zijn ons terrasje aan het pimpen. Met onze eigen kruiden, die ruiken zo lekker”, glundert Charlotte. Ze gaat meteen over tot de oogst: “We gaan die kruiden gebruiken in ons eten, hé.”

We krijgen een blik op de open keuken in het appartement. “Nu we thuis moeten blijven, koken we super vaak samen”, klinkt het. “We hebben net een heerlijke salade gemaakt met scampi’s en verse koriander. Dinner is served!” Charlotte heeft verder nog advies voor iedereen die ‘huidhonger’ - oftewel: een drang naar fysiek contact - heeft. “Mark en ik proberen daarom samen geregeld een koppel-workout of yoga te doen, zodat we elkaar toch wat meer kunnen vastpakken.”

‘Favoriete plekje’

“Dit is ons favoriete plekje in huis”, toont Charlotte de slaaphoek onder het dak. “We hebben het heel bohemian ingericht met een leuke dromenvanger en wierookstokjes en plantjes. Supergezellig, en tijdens deze quarantaine zitten we hier best wel veel. Mark werkt hier wat op zijn laptop, en ik heb eindelijk tijd om boeken te lezen. En als je ondertussen iets mooi wil doen voor je medemens, denk dan aan een donatie aan het goede doel. Net zoals ik dat ook heb gedaan!”

Ook zin om Vlaanderen ‘uw kot’ te tonen? Doe mee en deel je eigen foto’s en filmpjes via de hashtag #DitIsMijnKot.

MIS NIETS VAN #DitIsMijnKot: bekijk hier alle afleveringen