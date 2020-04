#DitIsMijnKot, aflevering 14: PVDA-voorzitter Peter Mertens heeft het helemaal gehad met thuisblijven TDS

23 april 2020

17u30 0 Showbizz “Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block (Open Vld), en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks ‘#DitIsMijnKot’ vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: PVDA-voorzitter Peter Mertens (50).



De coronacrisis is nog niet voorbij. Overal in de wereld worden burgers opgedragen om binnen te blijven, en dat is voor PVDA-voorzitter Peter Mertens niet anders. Ook hij werkt tijdens de crisis van thuis uit, al stelt dat zijn geduld klaarblijkelijk op de proef. “Dit is het virtuele partijbureau”, aldus Peter. “Hier heb ik elke maandagmorgen een vergadering met Raoul Hedebouw en Tom De Meester en co. Maar ik ben het ondertussen beu, al die videoconferenties. Kotsbeu zelfs. Teams, Zoom, Jitsi, Skype, noem maar op. Het is toch echt niet hetzelfde als het echte leven. Maar we gaan natuurlijk wel door met samen te komen en initiatieven te nemen, omdat we blijven opkomen en vechten voor een betere wereld.”

Toch is het niet enkel werken wat de klok slaat. “Ik was al vergeten dat we een Wii hadden, maar we hebben er dus één”, lacht Peter. “Het is zeker tien jaar geleden dat er op gespeeld is. Eergisteren ben ik zwaar verloren met bowlen. Mijn kinderen Mila en Karim zijn dan ook gewoon beter.” De spelconsole is inmiddels een gegeerd goed geworden ten huize Mertens. “Nu spelen Mila en Karim ‘Just Dance’, oftewel ‘gewoon dansen’. Dan stop ik even met werken en het partijbureau. Ik hou van mijn kot, maar soms word ik ook wel zot in mijn kot. En ik denk dat dat voor veel mensen zo is.”

Muzikale ontspanning

Er komt ook een streepje muziek aan te pas tijdens de quarantaine. “Dit is mijn piano. Normaal speel ik elke woensdagavond in een groepje. Maar dat gaat dus niet door en dat vind ik heel erg jammer”, legt Mertens uit. “Nu komen we elke week dan maar virtueel samen en laten we muziek horen aan elkaar. Dat is natuurlijk ook al iets.” De PVDA-voorzitter is evenwel nog op zoek naar technische tips: “We zoeken nog een app om samen te kunnen spelen online, maar dan zonder vertraging. Dus als iemand zo’n app kent, stuur het mij dan door. Dan zijn wij alvast een stapje verder.”

Om te ontspannen gaat de PVDA-voorzitter geregeld wandelen. “Dit is het park net voor mijn deur. Normaal zit het hier vol, zeker met goed weer. Maar nu is er geen kat. Mensen houden zich hier heel goed aan de regels. Maar het begint wel allemaal wat zwaar te worden voor iedereen, want mensen zijn niet gemaakt om in hun kot te zitten. Wij zijn sociale dieren en hebben behoefte aan menselijk contact. Aan een knuffel, een omarming of een schouderklopje. Maar we moeten nog even volhouden en ons best doen. En laten we dan maar zorgen dat we onze les hebben geleerd tijdens deze crisis.”

