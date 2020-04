#DitIsMijnKot, aflevering 13: Ingeborg geeft heel Vlaanderen yogales tijdens quarantaine TDS

22 april 2020

17u30 0 Showbizz “Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block (Open Vld), en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks ‘#DitIsMijnKot’ vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: Ingeborg Sergeant (53).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De coronacrisis is nog niet voorbij. Overal in de wereld worden burgers opgedragen om binnen te blijven, en dat is ook zo voor Ingeborg Sergeant, die wellicht voor eeuwig vereenzelvigd zal worden met ‘Blind Date’. “Ja, ook ik blijf in mijn kot”, zegt ze. “Ook al lijkt het alsof ik buiten ben, ik ben in mijn kot!”

We krijgen ook een rondleiding van Ingeborg. “Dit is helemaal boven in de privékant”, klinkt het. Ze is ook niet alleen in de ruimte, want Ingeborg heeft het gezelschap van haar twee poezen. “Kijk eens wie we daar hebben, dat zijn Zon en Maan en die zitten hier altijd gezellig bij mij”, glundert ze.

Iedereen yoga

We krijgen verder te zien hoe Ingeborg thuis aan het werk blijft, in hoeverre dat mogelijk is tijdens de coronacrisis. “Als VTM belt, zit ik hier in deze studieruimte. En zoals je kan zien op mijn website, is alles geannuleerd.” Ze heeft echter een oplossing bedacht: “Wat we nu wel doen, is Zoomen (een dienst voor videogesprekken, red.). Dus hou onze website in de gaten, of ga even naar iedereenyoga.com, dan kunnen we samen de kathouding oefenen.”

Ook zin om Vlaanderen ‘uw kot’ te tonen? Doe mee en deel je eigen foto’s en filmpjes via de hashtag #DitIsMijnKot.

MIS NIETS VAN #DitIsMijnKot: bekijk hier alle afleveringen