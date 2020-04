#DitIsMijnKot, aflevering 12: zo herstelde Bart Tommelein thuis van corona TDS

21 april 2020

17u30 1 Showbizz “Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block (Open Vld), en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks ‘#DitIsMijnKot’ vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: Oostends burgemeester Bart Tommelein (57).



De coronacrisis is nog niet voorbij. Overal in de wereld worden burgers opgedragen om binnen te blijven, en dat is ook zo voor Oostends burgemeester Bart Tommelein. “Hier woon ik met mijn gezin”, toon Bart ons zijn ‘kot’. “Met mijn vrouw Sarah, mijn twee jongste kinderen Camille en Arthur en hond Maggie en poes Marcel.” Net als alle Belgen, werkt ook Bart Tommelein zo veel als mogelijk van thuis. “Binnen een paar minuten start de fractievergadering van Open VLD, ter voorbereiding van de plenaire vergadering”, legt Bart uit terwijl hij een videovergadering houdt met zijn politieke collega’s.

We zien de burgemeester aan de ontbijttafel zitten met zijn zoon. “Arthur is zeven jaar oud, bijna acht”, aldus Tommelein. Ook het schoolwerk wordt ondertussen afgewerkt én er is ruimte voor ontspanning. “Ik speel Rummikub”, lacht Bart. “En gelukkig hebben de kinderen nog een trampoline om op te spelen.” Het gezin gaat ook geregeld wandelen met de hond en staat ook iedere avond op post om de hulpverleners te bedanken met een hartverwarmend applaus.

Quarantainemaatregelen

Tommelein is tevreden dat de Oostendenaars de quarantainemaatregelen zo goed opvolgen. “Zoals we zien, een lege straat. Er is heel weinig volk. Alle mensen blijven hier in Oostende redelijk goed binnen”, legt hij uit. “Af en toe moeten we eens tussenkomen en de politie sturen naar mensen die zich niet aan de regels houden. Maar ik ben toch trots dat we dat allemaal in redelijk goede banen hebben kunnen leiden.”

Toch werd ook hij uiteindelijk getroffen door het coronavirus. “Tja, we hebben goed opgelet”, zegt hij. “We hebben afstand gehouden en alle regels gerespecteerd. En toch is het verdict gevallen: ook ik heb het coronavirus. En dat betekent dus 10 dagen lang helemaal in isolatie met mijn gezin.”

