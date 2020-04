#DitIsMijnKot, aflevering 11: Lindsay jongleert huishouden en moederschap in quarantaine TDS

20 april 2020

17u30 0 Showbizz "Blijf in uw kot", sprak Maggie De Block (Open Vld), en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks '#DitIsMijnKot' vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: zangeres Lindsay (41).



De coronacrisis is nog niet voorbij. Overal in de wereld worden burgers opgedragen om binnen te blijven, en dat is voor Lindsay De Bolle niet anders. “Omdat iedereen in zijn ‘kot’ moet blijven, moeten wij dat natuurlijk ook”, zegt ze. “Het is niet zo fijn als je niet mag gaan en staan waar je wil. Het is een grote aanpassing, maar we maken er het beste van en gaan niet klagen.”

Lindsay heeft dan ook de handen meer dan vol. “Ik heb al een paar dingetjes besteld en dat werd netjes aan de deur geleverd. Het zijn spulletjes om in de tuin te werken”, vertelt ze. “Dat is voor in de namiddag, het weer is ideaal.” Toch is het soms ook wat lastiger in huis: “Want ondertussen begint Lisa-Marie, mijn kleine meid van twee jaar en drie maanden, zich toch een beetje te vervelen. Ze zit te tekenen en we lezen we ook af en toe. Het is best een uitdaging om haar bezig te houden, maar ik probeer toch mijn best te doen.” Een woonkamer vol speelgoed met soelaas brengen. “En ondertussen maak ik ook tijd vrij om Lisa-Marie op het potje te leren gaan”, klinkt het. “Want op 1 september is het schooltijd. Dat lukt perfect, het gaat echt heel goed. Ik ben bijzonder trots op Lisa-Marie.”

Muzikaal

“We spelen ook samen met de koets, en ook muziek zit uiteraard in de familie. Van een trommel, over een micro tot een trompet”, zegt Lindsay. “En ondertussen staat de soep voor deze middag klaar op het fornuis en heb ik deze ochtend mijn terras gekuist. En dat zal ik nog eens moeten doen, want na de winter was het nodig om eens grondig te poetsen. Allemaal dingen die ik nu kan doen.”

Lindsay wil daarnaast alle hulpverleners bedanken. “Die zijn zo ontzettend belangrijk. Wij kunnen alleen maar ons steentje bijdragen door thuis te blijven, en dat proberen we zoveel mogelijk te doen. Zorg goed voor elkaar en zorg goed voor jezelf. En zoals Maggie zou zeggen: ‘blijf gewoon in u ‘kot’, dat is het beste van al.”

