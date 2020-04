#DitIsMijnKot, aflevering 10: Tom Van Grieken houdt het hoofd koel tijdens verbouwingen TDS

17 april 2020

17u30 0 Showbizz “Blijf in uw kot”, sprak Maggie De Block (Open Vld), en Vlaanderen luisterde. Ook schermgezichten, muzikanten, sportvedetten en politici moeten het dezer dagen vooral thuis weten uit te zingen. Voor de nieuwe HLN-reeks ‘#DitIsMijnKot’ vroegen we aan heel wat bekende Vlamingen om ons mee te laten kijken in hun afgezonderd leven. Vandaag: Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken (33).



“Nu iedereen in zijn kot moet blijven, hebben we thuis een heuse ‘corona-home-office’ ingericht”, steekt Tom Van Grieken van wal. “Mijn vrouw en ik hebben het geluk dat we thuis kunnen en mogen werken. In tegenstelling tot de helden in de zorg, woonzorgcentra, supermarkten en transportsector.” De Vlaams Belang-voorzitter en zijn vrouw hebben samen een ‘geïmproviseerd kantoor’ opgericht. “Ik zeg dat zo, omdat wij eigenlijk nog steeds volop in de verbouwingen zitten”, knipoogt Tom, terwijl enkele verfblikken de achtergrond sieren.

‘Geen excuses meer’

De quarantaine heeft uiteraard gevolgen voor Van Grieken. “Doordat ik thuis werk met mijn vrouw, verlies ik niet iedere dag meer dan drie uur om van Schoten naar Brussel te rijden”, zegt hij. “Maar dat heeft één groot nadeel: mijn vrouw zegt dat ik nu geen enkel excuus meer heb om de laatste klusjes en kamers af te werken.”

“Ik kan een hoop kamers laten zien die klaar hadden moeten zijn”, gaat Tom verder. “Een beetje zoals de maatregelen die de regering had moeten nemen. Of de crisisplannen die hadden moeten klaarliggen en de mondmaskers die hadden moeten besteld zijn.” De politieker toon vervolgens zijn ‘andere kot’ - het ‘waskot’. “Dat had eigenlijk al klaar moeten zijn. Net als het toilet en een kleine badkamer die al lang klaar hadden moeten zijn.”

“Beste vrienden, blijf gewoon in uw kot”, benadrukt de Vlaams Belang-voorzitter nogmaals. “Op die manier bescherm je onze mensen en geraken we sneller uit deze coronacrisis.”

