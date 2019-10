“Dit was pure oplichterij”: Nederlandse kijkers voelen zich bekocht na ‘Friends’-marathon TDS

21 oktober 2019

14u53

Bron: Twitter 4 Showbizz De langverwachte jubileumvertoning van ‘Friends’ is in Nederland volgens verschillende kijkers op een sisser uitgedraaid. Hoewel veel bioscoopgangers maandenlang uitkeken naar de marathon, verliet het merendeel van de bezoekers teleurgesteld de zaal. Kijkers lieten via de sociale media weten dat ze zich bekocht voelen.

‘Friends’ viert dit jaar zijn 25ste verjaardag en dat wouden bioscoopketens als Kinepolis, Pathé en Vue niet onopgemerkt laten voorbijgaan. In verschillende bioscopen in ons land én in Nederland werd zaterdag een marathon georganiseerd, waarbij Kinepolis de meest populaire afleveringen uit de reeks voor één keer naar het grote scherm bracht. Die afleveringen werden geselecteerd aan de hand van een enquête in Amerika. Daarnaast konden kijkers genieten van allerlei bonusmateriaal, zoals interviews met Ross, Monica, Chandler, Phoebe, Joey en Rachel en nooit eerder vertoonde beelden.

Of dat was althans de bedoeling. Want de realiteit draaide volgens heel wat bioscoopgangers compleet anders uit. Zij vinden het dan ook niet kunnen dat ze de volle pot hebben betaald voor een kaartje, hoewel ze niet alles hebben gekregen wat hen werd beloofd. “Er werd door jullie geadverteerd dat het een aantal iconische afleveringen ging, aangevuld met extra’s en behind the scenes. Dit waren gewoon 6 afleveringen. Erg teleurgesteld, ik wil mijn geld terug”, schrijft iemand. Of ook: “Het volgende ‘Friends’-jubileum is gewoon thuis op de bank. Kies random 6 afleveringen op Netflix en lig op de bank met chips in je joggingbroek” en “‘Friends’ 25 Anniversary = Pure geldklopperij. Er werden exclusieve interviews, bloopers en niet eerder vertoonde beelden beloofd. Niets van dat alles. Gewoon 8 afleveringen achter elkaar die elke ‘Friends’-kijker al lang kent. Bizar!”

Ook bij ons?

Ook bij ons stond er afgelopen zaterdag een ‘Friends’-marathon op de agenda in alle Belgische vestigingen van Kinepolis. Maar gelukkig kregen al die kijkers wel degelijk te zien wat er op de affiche stond, zo laat een woordvoerder ons weten. “In België hebben wij nog geen klachten van bezoekers ontvangen. Bij ons werden wel degelijk 12 uitzendingen van ‘Friends’ uitgezonden en wat bonusmateriaal, zoals ook op de affiche stond. Alleen hebben wij minder uitgepakt met dergelijke exclusieve beelden. Dat hebben ze in Nederland wel gedaan. Wat er precies mis is gelopen, weet ik niet. Maar in ons land is alles vlot verlopen, en kregen de kijkers wat hen werd beloofd.”

De volgende friends jubileum film is gewoon thuis op de bank.

Kies random 6 aflevering op Netflix en lig op de bank met chips in joggingbroek.#friends #kinepolis Daantjenvt(@ daantjenvt) link

Precies! Je zou verwachten dat ze toch zelf kijken wat ze programmeren. Dit kan echt niet, zeg dan letterlijk ‘we tonen 8 afleveringen’ punt. Dan kun je er nog voor kiezen; dan hadden wij iig friends lekker thuis gekeken (heb ze notabene!) en in de bios een andere film gekeken... Davy Roberts 🔰/🇳🇱🇬🇧🇩🇪|🎬(@ davy74) link

Wat een aanfluiting was de Friends movie. Had me er op verheugd, niet eerder vertoonde beelden? exclusieve interviews? Helaas gewone afleveringen met iedere x intro, kan je op Netflix nog skippen + 3x Rene Barge dat zij al langer Friends is met de Friends dan wij #FRIENDS25 Karin van Oorschot(@ mkjs4ever) link

@Kinepolis_NL gisteren geweest naar friends 25 ,was zeker niet niet wat ik had verwacht.Begon al niet goed met de ondertiteling.

Er stond dat er materiaal te zien was die nooit vertoond zou zijn.

Alleen een paar afleveringen gezien die je op tv ook kunt zien.Grote teleurstelling Imelda Tanriverdi(@ Imeldamehmet) link