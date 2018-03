"Dit moet stoppen": ook compleet onbekende Marjolein nu overstelpt met haat door 'Blind getrouwd' TDS

Neen, het is nu alles behalve een pretje om Marjolein Faes te zijn. Een jonge Antwerpse studente kreeg sinds de uitzending van 'Blind getrouwd' gisteren zo veel berichten binnen over het gedrag van haar naamgenoot op tv, dat ze aan de alarmbel trekt. "Dit is niet oké. Hopelijk waait het snel over", zucht ze.

"NIET de Marjolein van Blind Getrouwd": die opvallende boodschap staat op het Facebookprofiel van de Antwerpse Marjolein Faes. Ze kreeg talloze berichten in haar inbox, sinds de 'echte' Marjolein in 'Blind getrouwd' er gisteren de brui aan heeft gegeven. Blijkbaar willen veel mensen hun mening geven, of hun gal spuwen over wat ze zagen.

"Terwijl ik intussen al overal heb duidelijk gemaakt dat ik het níet ben", laat Marjolein ons weten. "In het begin was het nog een beetje grappig. Maar van zodra die lelijke uitspraken kwamen toch een pak minder. Hopelijk waait dit snel over, want dit is echt vervelend." Met een post op haar blog hoopt ze het allemaal een halt te kunnen toeroepen.

Negatieve effecten sociale media

"Het is tijd om over de sociale media te praten, jongens. Nee, echt, praten. Want niet alleen series als 'Black Mirror' of horrorfilms confronteren ons met de negatieve effecten van sociale media. Ook ik wil iets op de grote sociale media-stronthoop gooien", begint Marjolein haar relaas. "De afgelopen weken was 'Blind getrouwd' te zien. Een ongelukkig detail is echter dat ik exact dezelfde naam en achternaam heb als één van de deelnemers. En daar heb ik een en ander over te vertellen."

"Eerst en vooral: laten we erkennen dat mensen dom genoeg zijn om te denken dat ik dezelfde Marjolein ben als in de show. Ondanks foto's en de expliciete vermelding 'Niet die van 'Blind getrouwd'' op mijn profiel. Ten tweede: ik heb met mijn ogen moeten zien hoe verschrikkelijk gemeen mensen kunnen zijn. Ik begrijp dat mijn naamgenoot op dit moment niet de populairste persoon van de wereld is, maar HAATMAILS zijn nooit oké. De sociale media heeft het zo gemakkelijk gemaakt om je te verstoppen, om dan kritiek te kunnen uiten op iemand. Omdat "jij die niet graag hebt".

Schadelijk

"Ik snap het ook. Dat soort Tweets zijn cool", gaat Marjolein verder. "Maar stuur geen persoonlijke berichten naar iemand vol haat en de meest erge zaken. Dat is echt niet oké. Die mensen zouden zich beter focussen op hun eigen leven, want dit is zielig. En schadelijk voor de persoon die die berichten allemaal ontvangt"