"Dit is ronduit cyberpesten": Dochter Dana Winner hard aangepakt op sociale media TDS

26 september 2018

20u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Chinouk Van Baelen (19), dochter van Dana Winner, gaat in 'Jong Geweld’ met andere BV-kinderen op kamp met jongeren die het heel wat minder hebben getroffen dan zij. Een nobel doel. En toch wordt er met scherp geschoten op de studente rechten: op de sociale media krijgt Chinouk te maken met erg kwetsende commentaren.

De dochter van Dana Winner deelde de kwetsende reacties zelf via Instagram. "De dochter van Dana Winner wat is dat voor een gatwijf", kreeg ze naar het hoofd geslingerd. Of ook: "Hoe zij ook doet? Zit neer en doe effe normaal", en "Letterlijk, die loopt rond like she owns the place". Iemand anders schreef dan weer dat Chinouk haar mond moest houden en dat ze een air heeft.

Chinouk is duidelijk aangedaan. "Excuseer. Dit is geen vrije meningsuiting meer", reageert zij. "Dit is ronduit cyberbullying en dat wordt anno 2018 niet meer geaccepteerd." Ze wil hiermee de problemen onder de aandacht brengen. "Ik zou hier graag komaf mee maken. De jeugd is verschrikkelijk hard voor elkaar en het is heel makkelijk om iemand te beoordelen achter een computer. Een mening hebben is één ding, maar dit is van een ander niveau. Ik dacht dat vrouwen voor elkaar supporterden en dat is ook waar ik voor sta."