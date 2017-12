"Dit gaat dieper dan Deep Throat": documentaire over Belgische pornowereld op komst TDS

22u14 1 Photo News Showbizz "Seks verkoopt", luidt een marketingleuze. En dat hebben ook Dennis Black Magic en h et productiehuis Skladanowsky begrepen: zij zullen samen dan ook een documentaire over de Belgische pornowereld inblikken.

Productiehuis Skladanowsky benaderde Dennis Black Magic enkel weken geleden toen hij bekend maakte dat hij na 22 jaar afscheid neemt van de Vlaamse pornowereld. 'Sex Sells: De geschiedenis van de Belgische pornowereld' kwam zo tot leven.

"Dennis Black Magic is een ware legende in de wereld van de Vlaamse erotiek. Hij heeft hier geschiedenis in geschreven. Een documentaire hierover, wat in mijn ogen de mooiste afsluiter is voor Dennis zijn carrière leek me dan ook meer dan logisch. Ik ben enorm enthousiast en een tevreden man dat hij hierop ja heeft gezegd", aldus maker Steve de Roover.

Liefhebber van het vak

"Ik heb Steve persoonlijk gezien en tijdens ons gesprek werd al duidelijk dat ik niet alleen met een professioneel iemand aan tafel zat maar ook met een liefhebber voor het vak, wat enkel en alleen het eindresultaat positief kan beïnvloeden. Wie de naaktkalender van Tania Dexters van mij uit 1999 nog steeds in zijn bezit heeft, staat bij mij altijd hoog aangeschreven", zegt Dennis Black Magic over de samenwerking.

Verschillende bekende Vlamingen die met Dennis Black Magic gewerkt hebben zullen in de documentaire aan het woord komen. Na de TV premiere zal de documentaire ook worden uitgebracht op DVD. Wanneer de documentaire verschijnt, is voorlopig niet duidelijk.