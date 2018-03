"Die zak heeft me 200.000 euro gekost!": sjoemelende boekhouder van Bekende Nederlanders opgepakt KD

15 maart 2018

13u23 0 Showbizz De arrestatie van financieel jurist Frank B. zorgt voor grote onrust bij Bekend Nederland. Onder anderen Patricia Paay, Linda de Mol en dj Tiësto deden zaken met de man, die miljoenen euro's uit het zicht van de fiscus hield . Mogelijk worden zij nu als medeplichtig beschouwd.

Frank B. had het slim bekeken. Volgens de Nederlandse fiscus verzon hij constructies waarbij hij artiesten op papier in het buitenland liet wonen. Hij zette vennootschappen op in belastingparadijzen als Guernsey en Cyprus en deed valse aangiftes met valse documenten.

Aanmaningen

"Financiële constructies in het buitenland? Had-ie dat bij mij ook maar gedaan’’, reageert een boze Patricia Paay in De Telegraaf. "Die zak heeft me twee ton (200.000 euro, red.) gekost. Hij deed mijn aangiften, maar vergat even te zeggen dat ik dat geld nog moest betalen. Terwijl de aanmaningen bij hem binnenkwamen. Ik vond het altijd een slome die nooit ergens op reageerde."

Medeplichtig?

De boekhouder had ook een hele rist top-dj's zoals Tiësto, Afrojack en de Schot Calvin Harris, een ex van Taylor Swift, in zijn klantenbestand zitten. Indien zou blijken dat Frank B.'s cliënten van de fraude wisten, kunnen zij als medeplichtig worden beschouwd.

