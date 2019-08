“Die wegpiraat kost me twee tanden”: bruusk remmanoeuvre heeft gevolgen voor Danny Fabry Redactie

13 augustus 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Hij had er net een fijne reis in Italië opzitten, maar Danny Fabry’s (71) vakantie is alsnog met een sisser geëindigd. Toen hij naar z’n vertrouwde bakker reed, moest de zanger zo hard in de remmen gaan dat hij met z’n hoofd tegen z’n stuur smakte en twee tanden kwijtspeelde.

Met z’n drukke agenda vol optredens heeft Danny Fabry er dit jaar al 87.000 kilometer opzitten met zijn mercedes. Vlekkeloze kilometers, tot een recent akkefietje. “Vorige week zondag reed ik naar de bakker om ontbijt”, zegt Danny. “Net van huis vertrokken nam ik mijn voorrang van rechts, maar een andere chauffeur weigerde me die te verlenen. Ik moest zo hard remmen dat ik met de zijkant van mijn gezicht tegen het stuur ben gekwakt. Gevolg: twee tanden kwijt. Ik droeg nochtans m’n gordel. En zeggen dat ik er net een rit van bijna vierduizend kilometer had opzitten na mijn vakantie in Italië. En dan kom je zoiets tegen op een paar minuutjes van je eigen huis. De chauffeur van de andere wagen is niet gestopt. Integendeel, hij scheurde weg. Ik bleef verdwaasd achter, gelukkig deed het niet zo veel pijn.”

Drie optredens

Danny had die bewuste dag liefst drie optredens op z’n agenda. “En mijn tandarts was net op vakantie”, zegt hij. ­”Gelukkig kon ik snel terecht bij een tandarts van wacht. Die heeft me uit de nood geholpen en mijn mond weer toonbaar gemaakt door één tijdelijke stifttand te plaatsen. Gelukkig maar, want ik wilde mijn shows níet afzeggen.”

Door de stifttand kon je amper zien dat er iets met Danny aan de hand was, maar toch stapte hij onzeker het podium op. “Tijdens mijn shows had ik het gevoel dat iedereen naar mijn mond keek. Puur omdat ik er zelf mee bezig was. Bij nader inzien denk ik nu dat niemand er iets van gemerkt heeft.”

Verjaardag gevierd

Intussen heeft Danny zijn 71ste verjaardag gevierd in Torhout. Naar jaarlijkse gewoonte met een grote show en optredens van bevriende artiesten zoals Willy Sommers, Wendy Van Wanten en Eveline Cannoot. “Het was wederom een perfecte dag”, zegt Danny fier. “Ik heb opnieuw met die stifttand opgetreden. Gelukkig is deze week mijn tandarts terug uit vakantie, zodat we dat ­probleem definitief kunnen oplossen.”