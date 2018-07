"Die vent zou onder grond moeten kruipen van schaamte": Peter Van den Berge zet kwaad bloed met leeuwengrap Wim Nijsten

03 juli 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 3 Showbizz Grappig of smakeloos? Peter Van den Berge (48), van ‘The Sky Is The Limit’, postte een foto van een leeuwenvel, met de tekst: "Welkom Rani. Bedankt, Planckendael, voor de leeuwin!" Bekende dierenliefhebbers reageren ronduit gedegouteerd in Dag Allemaal.

Planckendael gaat door de zwartste periode uit haar ­bestaan. Binnen de olifanten­familie - de trots van het dierenpark - stierven kort na elkaar drie dieren. Bovendien was er het drama met Rani, de ontsnapte en afgemaakte leeuw. Enkelingen trokken met spandoeken naar Planckendael en noemden de verzorgers, die al in zak en as zaten, moordenaars. Treurnis alom, dus. En juist wanneer er een mars werd gehouden om de medewerkers van de dierentuin een hart onder de riem te steken, werd de sereniteit doorbroken. Die dag stak Peter Van den Berge de lont weer aan het vuur door op Facebook een foto te tonen van een jachttrofee op zijn tapijt, een leeuwenhuid inclusief kop, en insinueerde hij dat het om Rani ging.

"Verzorgers beschermen"

In Planckendael kunnen ze er niet mee lachen. "Het is verschrikkelijk wat wij meemaken", zegt woordvoerster Ilse Segers. "Onze verzorgers zijn enorm aangedaan. Niet alleen door de overlijdens van de olifanten en de dood van Rani, maar ook door wat er allemaal wordt gezegd op de sociale media. Het is nu onze prioriteit om onze medewerkers te beschermen tegen die negatieve commentaren, en hen er weer bovenop te krijgen."

"Waarom doet hij dat?"

"Dit is een misplaatste grap van Peter Van den Berge, die getuigt van bijzonder weinig smaak", zegt ook Carry Goossens (65), dierenliefhebber in hart en nieren. "Wat kan in godsnaam je motivatie zijn om zoiets te schrijven? Waarom doet hij dat! Dan ben je toch iemand die weinig nadenkt. De dood van leeuwin Rani is vreselijk."

"Toen ik voor de derde ‘Kampioenen’-film in Afrika was, gingen wij op een kleine safari met een open jeep", gaat Carry verder. "Wij stopten op amper tien meter van drie leeuwen. Het enige wat onze begeleider zei, was: ‘Niet te veel lawaai maken en niet uit de jeep komen.’ Zolang wij bleven stilzitten, maakten die leeuwen geen aanstalten om in onze buurt te komen. Dus volgens mij hadden de mensen van Planckendael iets langer moeten proberen om Rani te verdoven."

"Wansmakelijk"

Voor de scheldtirades en zelfs doodsbedreigingen aan het adres van de dierenverzorgers heeft Carry evenwel weinig begrip. "Die mensen verzorgen hun dieren met hart en ziel, dat zie je in elk dierenprogramma op tv. Maar ze blijven mensen, en iedereen maakt fouten. Ik ben er zeker van dat degene die voor dit drama verantwoordelijk is, er niet van geslapen heeft."

Joyce De Troch (43) heeft minder ­begrip voor de onfortuinlijke dierenverzorgers van Planckendael. "Ik begrijp dat mensen hen allerlei verwijten naar het hoofd slingeren", zegt ze ronduit. "Dat is niet leuk, maar de feiten zijn wat ze zijn, en de leeuw is dood."

En de grap van Peter Van den Berghe? Die valt bij Joyce in zeer slechte aarde. "Dit is er zo zwaar over", zegt ze. "Die vent zou onder de grond moeten kruipen van schaamte! Zo’n wansmakelijke grap maken over zo’n dramatische gebeurtenis, dat doe je gewoon niet."

"Ik vind het echt verschrikkelijk wat er is gebeurd", gaat Joyce verder op dezelfde geagiteerde toon. "Er is twee keer geprobeerd om de leeuw te verdoven. En toen dat mislukte, hebben ze haar afgeknald. Dan denk ik bij ­mezelf: allez, probeer het dan nog twintig keer! Of neem iemand in dienst die wél zo’n verdovingsgeweer kan hanteren. In deze zaak is er veel te snel en onbekwaam gehandeld."

"In zak en as"

"Dat er over leeuwin Rani smakeloze grappen worden gemaakt, laat ik voor de rekening van de mensen die dat doen", zegt Chris Dusauchoit (55), jarenlang presentator van ‘Dieren In Nesten’ en programma’s over de Zoo. "Ik weet zeker dat de verantwoordelijke voor haar ontsnapping nu in zak en as zit. De dierenverzorgers van Planckendael zijn geen moordenaars, zij verdienen het niet om die stempel te krijgen. Ik ken heel wat van hen persoonlijk, en weet dat zij veel van hun dieren houden. Een leeuw is natuurlijk een iconisch beest. Was hetzelfde met een aardvarken gebeurd, dan had dat een pak minder deining veroorzaakt. Hoe dan ook is het verdoven van leeuwen echt niet simpel. Dat heb ik dankzij ‘Dieren In Nesten’ meermaals van nabij mogen meemaken."

"Geklungel"

"Ik vind de reacties op mijn leeuwengrap nogal kleinzielig", zegt Peter Van den Berge. "Ik krijg nu zelfs bedreigingen van mensen die ik niet ken. Dat ze mij in elkaar komen slaan, mijn benen breken en aan de leeuwen voederen."

Had je niet kunnen vermoeden dat mensen jouw leeuwengrap nogal smakeloos zouden vinden?

Ik deed dat om het geklungel in Planckendael aan de kaak te stellen. Welke idioot laat die kooi nu openstaan? En dan slagen ze er achteraf niet in om die leeuw te verdoven...

Jouw Facebook-post is dus een aanklacht? Daar lijkt het toch niet echt op.

Ach... Weet je dat er mensen zijn die denken dat het écht Rani is die in mijn salon ligt? Mijn leeuwenvel komt van een circusleeuw die ze hebben afgemaakt nadat ze haar dompteur had doodgebeten.

Maar je begrijpt toch dat er ­gechoqueerd wordt gereageerd?

Van een leeuwenvelleke op de vloer? Komaan zeg! Al die aandacht voor een leeuw... Mensen zouden zich beter wat meer ­interesseren voor hun eigen soortgenoten. Er zitten zoveel mensen in de miserie: armen, vluchtelingen, ouderen met een te klein pensioen... Er zijn echt wel belangrijkere dingen in deze wereld dan ontsnapte leeuwen die worden afgemaakt.