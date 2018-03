"Die aandacht van vrouwen is serieus geminderd hoor": Kürt Rogiers over de liefde en het leven Wim Nijsten

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz "Toen een vrouw neerbuigend deed over Els, kon ik haar wel tegen de muur kwakken", zegt Kürt Rogiers (47). "Maar dan slaagt Els er wonderwel in om me te kalmeren." In een open en oprecht gesprek met Dag Allemaal vertelt Kürt Rogiers over de liedjes die zijn leven hebben bepaald.

"Mijn ouders zijn 50 jaar ­getrouwd, en dat gaan we vieren met een groot feest", begint Kürt. "Net als vroeger, want zij organiseerden geregeld eetfestijnen waar de drank rijkelijk vloeide en veel werd gedanst. Mijn moeder en haar beste vriendin - die wij tante Denise noemden - dansten elk feestje samen op Julio Iglesias."

Julio Iglesias - ‘Un canto a Galicia’

"Als de eerste noten van ‘Un canto a Galicia’ weerklonken, stonden mama en tante Denise al op de dansvloer", gaat Kürt verder. "Maar dat is niet de enige reden waarom ik dit nummer kies. Als ik terugdenk aan mijn jeugd, hoor ik liedjes van Frank Sinatra, Will Tura en dus ook van Julio Iglesias. Mijn leven was doorspekt met hun muziek. Mijn vrouw Els háát Julio Iglesias. (lachje) Maar ik krijg het nog altijd warm als ik zijn liedjes hoor."

Beleefde jij een zorgeloze jeugd?

