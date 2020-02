‘Desperate Housewives’-acteur Orson Bean (91) overleden na aanrijding DBJ

08 februari 2020

17u11 1 showbizz De 91-jarige Amerikaanse acteur Orson Bean is vrijdag overleden. De acteur kwam om het leven na een aanrijding in Los Angeles door meerdere voertuigen. Hij was onder meer bekend door rollen in ‘The Twilight Zone’ en ‘Desperate Housewives’.

Bean werd vrijdagavond rond 19.35 uur plaatselijke tijd aangereden terwijl hij de bekende Venice Boulevard probeerde over te steken. Dat meldt Fox News. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden alleen zijn overlijden nog vaststellen. Volgens lokale bronnen werd Bean geraakt “door meerdere voertuigen”.

Bean speelde in zijn carrière, die begon in 1952, te zien in tientallen series en films. Naast ‘Desperate housewives’ en ‘The twilight zone’ speelde hij onder meer ook rollen in ‘Dr. Quinn, medicine woman’, ‘Modern family’ en ‘Murder, she wrote’.