‘Dertigers’- en ‘Familie’-acteur Stef Vanlee werkt als verpleger op de spoed: “Afscheid nemen van kleinkinderen gebeurt via Facetime of Whatsapp” Jacob De Bruyne

29 maart 2020

07u00 16 Showbizz U kent hem misschien als scheel Steventje uit ‘Dertigers’ of arts Jan Geukens uit ‘Familie’, maar acteur Stef Vanlee (44) is ook verpleger de spoedafdeling van het Antwerpse Jan Palfijnziekenhuis. Samen met zijn collega’s vangt hij mensen op die mogelijks besmet zijn met het Covid-19 virus. “Afscheid nemen van kleinkinderen gebeurt via Facetime of Whatsapp.”

Stef Vanlee werkt al 21 jaar op de spoedafdeling in het Antwerpse ziekenhuis. “Op dit moment is het nog geen overrompeling”, vertelt de acteur. “De patiënten komen met mondjesmaat binnen, dus alles is nog overzichtelijk. Onze grootste angst is dat we een tekort aan materiaal gaan hebben, maar voorlopig zit alles goed. Hopelijk gaat dat er dus niet van komen.”

Vanlee werkt in het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem. Voor extra opvangplaatsen is de garage van het ziekenhuis daar ook in gebruik genomen. “De garage werd bij de bouw voorzien van een ruime contaminatieruimte, aangezien ons ziekenhuis in het noorden van Antwerpen gelegen is en we wel eens geconfronteerd worden met havanarbeiders die bevangen zijn door één of ander chemisch product”, vertelt hij. “Dat komt dus goed uit. Alle voertuigen zijn de garage uitgereden en nu is hier extra opvangplaats voor zes liggende en zeven zittende patiënten. De ruimte is volledig afgeschermd en voorzien van gefilterde lucht.”

Afscheid nemen

De voorbije week is het al intens geweest voor Vanlee en zijn collega’s. “Afgelopen woensdag hadden we drie overlijdens ten gevolge van Covid-19", zegt hij. “Dat waren telkens oudere mensen, maar diezelfde dag is ook een 25-jarige binnengebracht die beademd moest worden. Echt onwaarschijnlijk dat iets wat je niet ziet zo destructief kan zijn.”

Vooral de manier waarop de stervenden afscheid moeten nemen van hun naasten is aangrijpend. “Maximaal twee personen mogen op bezoek tijdens de eindfase”, aldus Vanlee. “Afscheid nemen van andere familie en kleinkinderen gebeurt via Whatsapp of Facetime.”

Tournee gecanceld

Stef Vanlee werkt naast job als acteur normaal gezien part-time op de spoedafdeling, maar na de uitbraak van het virus is hij er voltijds gaan werken. Zijn tournee met de voorstelling ‘fractie van een seconde’ is tot eind mei volledig gecanceld, waardoor er opnieuw tijd vrij kwam. Vanlee speelde ook een van de hoofdrollen in ‘SOS 112', speelt arts Jan Geukens in ‘Familie’ en was dit voorjaar nog te zien in het tweede seizoen van ‘Dertigers’.

