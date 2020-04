‘Dertigers’-actrice en supermarktuitbaatster Kim Van Oncen geeft tips voor winkelbezoek: “Het is nu geen gezellig uitje” DBJ

03 april 2020

11u47 0 showbizz Ze staat sinds twee seizoenen bekend als Saartje uit ‘Dertigers’, maar Kim Van Oncen is ook zaakvoerster van een Delhaize-supermarkt in Kapellen. Ook voor winkeliers zijn het bijzondere tijden en daarom vraagt de actrice begrip voor haar winkelpersoneel. Ze geeft drie concrete tips voor een bezoek aan de supermarkt.

“Begrijp me niet verkeerd”, begint Van Oncen, die als zaakvoerder samen met haar broer zo’n veertig mensen in dienst heeft. “Het grote merendeel van de klanten volgt de regels prima en gaat met respect om met het personeel. Maar er zijn altijd tips waardoor het net nog een tikje beter kan. Wij zijn trots dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen, maar ook wij gaan op het einde van de dag het liefst gezond naar huis.”

1. Ga alleen winkelen, het is geen gezelligheidsuitstapje

“Wij begrijpen dat je niet vaak kan buitenkomen en dat winkelen een van de weinige dingen is die je buiten kan doen, maar winkelen is nu geen gezelligheidsuitstapje meer. Door met twee te gaan is het moeilijker om afstand te houden en wordt de rij buiten ook langer, want er kunnen pas twee (aparte) mensen binnen als er ook twee buitengaan. Ga dus liefst alleen, al zijn kinderen een uitzondering.”

2. Respecteer de afstand met karretjes

“Karretjes zijn de ideale manier om afstand te bewaren in de winkel en het is bij ons ook verplicht er eentje te nemen. Maar als je die omdraait om een praatje te slaan, verdwijnt natuurlijk het hele concept. Winkelen is normaal gezien ook een sociaal gegeven, maar nu is het toch vooral pure noodzaak.”

3. Aan alle leveranciers: wij hebben genoeg wc-rollen en pasta!

“De nacht nadat door de veiligheidsraad de lockdown light werd aangekondigd, heb ik geen oog dicht gedaan. ‘Als we dit morgen maar aankunnen’, dacht ik. Wat ik de dag nadien zag had ik nog nooit meegemaakt. Zoveel volk en allemaal maar hamsteren. Vooral pasta en wc-papier zijn zoals geweten heel populair en dat was uiteraard ook de leveranciers niet ontgaan. Enkelen onder hen begonnen opeens het dubbele te vragen voor die producten. Echt onverantwoord, maar we zijn er één keer op ingegaan omdat we nog niet goed konden inschatten hoe alles zou verlopen. Maar zoals al zo vaak gezegd, er is genoeg. Dus tegen al die leveranciers met hun woekerprijzen, wil ik zeggen: ‘mij moet je niet meer bellen’ (lacht).”

Ook Marc Van Ranst gaf al tips hoe je het best gaat winkelen.



