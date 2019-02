“Den otto” uit ‘Eigen Kweek’ verkocht voor 22.500 euro MVO

13 februari 2019

06u57

"Den otto" uit de Vlaamse serie 'Eigen Kweek', waarvan de opnames ondertussen zijn afgelopen, is dinsdag op een veiling verkocht voor 22.500 euro.

De voormalige eigenaar van de auto, Nikolaas Seys uit Sint-Juliaan, had er persoonlijk eigenlijk wat meer van verwacht, zo vertelt hij in het Nieuwsblad. “Maar ik kan ermee leven”, zegt hij. “Nu de serie afgelopen is, was dit het moment om de wagen te verkopen voor een zo hoog mogelijke prijs. Ik heb trouwens nog drie andere versies, omdat we alsmaar meer huuraanvragen kregen uit het rallymilieu.”

Ook de zogenaamde “wietmobiel” uit het eerste seizoen werd van de hand gedaan. Die auto leverde iets minder op, zo'n 1.500 euro. “Dat is ook niet bijster veel”, aldus Seys. “Waarschijnlijk omdat hij minder bekend is.”