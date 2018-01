Delphine Boël schildert voor het goede doel: "Liefde overwint altijd" Redactie

23 januari 2018

06u00

Bron: TVF/DA 0 Showbizz Delphine Boël heeft een werk gemaakt ten voordele van Antwerp Diner, een gala dat geld inzamelt voor homorechten, aidspreventie en onderzoek naar hiv. Ze noemde het 'Love Always Wins'.

Patrick Declerck, de eigenaar van WM Gallery, waar Delphines jongste tentoonstelling plaatsvond, legt uit: "Delphine wordt overstelpt door vragen om kunstwerken te maken voor het goede doel, maar dat is niet haalbaar. Voor Antwerp Diner wilde zij echter een uitzondering maken. Als je de beelden ziet van homo­jongens die ze in Iran geblinddoekt van torens afgooien: afschuwelijk. Maar geen enkele dictator of godsdienst kan op tegen de liefde. Liefde overwint altijd! Delphine was zo geraakt, dat ze ­besloot om een groot schilderij te maken. Samen met WM Gallery schenkt ze het voor een veiling. Op 4 februari zal Delphine het persoonlijk overhandigen tijdens een galadiner bereid door topchefs."