"Deel die Oscar maar al uit": Lady Gaga en Bradley Cooper betoveren het publiek met 'A Star is Born' TC

25 april 2018

12u54 1 Showbizz Lady Gaga en Bradley Cooper hebben indruk gemaakt op CinemaCon, een grote filmbeurs in Las Vegas. Na een eerste screening van hun nieuwe film 'A Star is Born' was het publiek unaniem in zijn oordeel: "Deze film gaat Oscars verzamelen."

'A Star is Born', een remake van de succesvolle muzikale films uit 1937 en 1976. Bradley Cooper en Lady Gaga treden in de voetsporen van respectievelijk Frederic March en Janet Gaynor (1937) en Kris Kristofferson en Barbra Streisand (1976). Hij als een popster op zijn retour, zij als zijn muzikale ontdekking die steeds populairder wordt, waardoor hij in een depressie afglijdt. Volgens filmkenners is vooral Lady Gaga indrukwekkend. "Zij is de revelatie van de film", klinkt het. "Niet alleen als zangeres, ze is vooral een absolute ontdekking als actrice. Ze speelt haar rol heel natuurlijk, overtuigend en kwetsbaar. Geen enkele 'echte' actrice zou het beter gedaan hebben." En dus menen kenners op CinemaCon dat 'A Star is Born' gaat scoren. "Deze film is de eerste die zich opwerpt als een kanshebber voor de Oscars in 2019. Niet alleen omwille van de prachtige muziek, maar ook omwille van de acteerprestaties. Voor Bradley, die al drie keer genomineerd was, kan het nu echt raak zijn. Maar zeker Lady Gaga kan in de prijzen vallen als actrice." Om zelf je oordeel te vellen over haar prestaties moet je nog even wachten. De film komt pas op 3 oktober in de zalen.