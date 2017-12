Deadpool bij The Avengers: het kan TC

14u36 0 AP Showbizz Als Disney concurrent 20th Century Fox overneemt, kunnen ook X-Men en Fantastic Four het superheldenteam vervoegen.

Die hard-fans van de Marvel-films kijken hoopvol uit naar een mogelijke superdeal in de filmwereld. Want dat Disney een overnamebod heeft uitgebracht op concurrent 20th Century Fox schept spectaculaire mogelijkheden. Nog meer superhelden in één film, bijvoorbeeld. Nu al lopen die elkaar voor de voeten in de 'Avengers'-films, maar als Disney de rechten op Fox-films verwerft, kan er nog een extra dosis heroes aan toegevoegd worden. Op dit moment bezit Fox immers nog altijd de filmrechten op The X-Men, Fantastic Four en Deadpool. Daardoor konden die tot nu toe niet opduiken in de films met zowat alle andere Marvel-personages waar Disney wél rechten op heeft. En dus hopen de fans dat die deal snel rond raakt. Want er wordt nu al luidop gedroomd over een 'Avengers'-film waarin Deadpool, Iron Man en Star-Lord uit 'Guardians of the Galaxy' om ter strafste oneliners poneren.