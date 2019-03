‘De Wereld Draait Door’-presentator onder vuur wegens vermeende loonconstructies op kosten van de kijker Maarten van Ast/dbj

12 maart 2019

19u22

Bron: AD.nl 0 Showbizz De Nederlandse openbare omroep NPO bekijkt een mogelijke salarisconstructie van ‘De Wereld Draait Door’-presentator Matthijs van Nieuwkerk. Hij zou honderdduizenden euro’s meer verdienen dan het salarisplafond bij de NPO toestaat. Bovendien verdient hij meer dan de Nederlandse minister-president .

De bewindsman antwoordde op vragen van SP-Kamerlid Peter Kwint, die wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan ‘De Wereld Graait Door’. Van Nieuwkerk behoort tot de topverdieners bij de publieke omroep, maar kan na afloop van zijn contract bij de NPO in totaal nog ‘slechts’ 194.000 euro op jaarbasis verdienen.



Volgens de Telegraaf zou Van Nieuwkerk echter zijn salaris met een paar honderdduizend euro’s ophogen door de uitbetaling van een ander programma: ‘College Tour’. Die uitbetaling zou via de externe productiemaatschappij MediaLane gebeuren, waardoor zijn jaarsalaris dus aanzienlijk wordt verhoogd. Hoewel het niet verboden is dat omroepen daarmee instemmen, lijkt met de salarisconstructie de nieuwe salarisregels van de NPO wel omzeild te worden. De SP liet eerder deze maand al weten te willen onderzoeken of de presentator met zijn nieuwe klus als presentator van ‘College Tour’ het opgelegde maximum ontwijkt.



Volgens BNNVARA, de werkgever van Van Nieuwkerk, is er geen sprake van een constructie. De beloning voor ‘College Tour’ ligt binnen de maximale beloningsnorm die de presentator met de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft afgesproken. “Wanneer Matthijs een ander programma presenteert, zoals ‘College Tour‘, moet de beloning die hij voor die klus ontvangt, passen binnen dat goedgekeurde bedrag. Of hij nou wordt betaald door een andere omroep of door een buitenproducent, dat maakt geen verschil’’, aldus een woordvoerster.

Minister Slob herhaalde dat vanmiddag, maar heeft de NPO wel opgedragen een onderzoek te doen naar de salarisconstructie van de presentator. “Daar moeten we voor nu even genoegen mee nemen.’’ Hij vindt wel dat we ‘af moeten’ van ontwijkingsconstructies. “Ik ben er ook wel een keertje klaar mee om voor dit soort vragen steeds naar de Kamer geroepen te worden.’’



De bewindsman informeert de Kamer over een paar weken in zijn nieuwe visiebrief over de NPO. Daarin vermeldt hij eventuele aanvullende maatregelen om ontwijkingsconstructies verder in te dammen, maar hij benadrukt dat de regels al flink zijn aangescherpt voor de mensen die meer verdienen dan de minister-president. “We kunnen niet aan de bestaande constructies komen, maar dat aantal loopt terug.’’



Volgens Slob vallen er nog maar vijf mensen onder de oude situatie. “Dus dat is een sterfhuisconstructie. die wereld draait in ieder geval niet door.’’

