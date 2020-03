‘De Wereld Draait Door’ deelt geheim: dit had de kijker zes jaar lang niet door Redactie

28 maart 2020

14u15

Bron: AD 1 TV Trouwe kijkers van ‘De Wereld Draait Door’ hebben zes jaar lang niet gemerkt dat een klein, geel diertje onderdeel is geweest van de show. Vormgever Thijs blijkt al die tijd in het diepste geheim gele badeendjes in het decor te hebben verstopt, zo verklapte de redactie van het programma van presentator Matthijs van Nieuwkerk.

Op de set van DWDD is steevast achter Van Nieuwkerk een groot beeldscherm te zien waarop afbeeldingen en filmpjes worden getoond, die te maken hebben met het onderwerp dat op dat moment wordt behandeld. Vormgever Thijs, die zes jaar geleden bij het programma kwam werken, is verantwoordelijk voor die beeldende ondersteuning.

Als het gaat om de luchtige onderwerpen heeft hij ‘best veel vrijheid’ en kan hij ‘dingen verstoppen’. Zijn vriendin Iris bracht hem op het idee. “Mijn vriendin en ik noemen elkaar eendje. Dat is gebeurd op een festival, toen ik een paar drankjes op had. Ik kon helemaal geen keuzes meer maken en ik liep maar gewoon een beetje achter haar aan te waggelen. En toen zei ze de dag erna: ‘Je liep achter me aan als een eendje, de hele dag’’’, legt Thijs uit op de website van DWDD.

T-shirt

Het eerste eendje dat de vormgever in zijn werk stopte, was in een item over hotels in Amsterdam. In de achtergrond was een silhouet van een dak te zien, met in de verte een rubber eendje. Later kwamen er eendjes voorbij in bijvoorbeeld boekenkasten, tijdens De TV Draait Door, voetbalwedstrijden en optredens van artiesten.

Volgens Thijs wisten Van Nieuwkerk en de eindredacteur niets van zijn escapades af. Wel betrok hij de stagiairs bij zijn snode plannen. “Ik heb zelfs mijn stagiair Oscar, die een keer in de uitzending zat, een T-shirt aangedaan met een eendje erop. Hij had toen de animatie voor Boek van de Maand gemaakt. Maar al mijn stagiairs hebben eendjes gemaakt. (...) Soms zijn er ook bewegende eendjes. Sommige zijn getekend. Ook abstracte eendjes. Of letters. We hadden een keer scrabble als onderwerp. Dan staat er in die berg met letters wel ergens ‘eendje’.”

Voor Thijs’ vriendin waren de badeendjes die bijna niet te herkennen waren, de leukste. Iris: “Bijvoorbeeld een lijn op een achtergrond, waarbij je niet op zou merken dat het iets voorstelt. Alleen omdat Thijs het zegt kan ik het wél zien. Meer dat grafische, dat het niet heel duidelijk een badeendje is. Maar er eentje kiezen? Dat kan ik niet.’’

Tv-geschiedenis

DWDD werd gisteren voor de laatste keer uitgezonden. Door de coronacrisis zag het afscheid van het ‘kindje’ van Van Nieuwkerk er anders uit dan gepland. Het grootste gemis was dat er geen publiek bij aanwezig kan zijn.

Publieke omroep BnnVara sprak in een paginagrote krantenadvertentie speciale dank uit naar Van Nieuwkerk. “15 jaar werd er tv-geschiedenis geschreven. Alles wat belangrijk was, werd aan tafel besproken. Samen met heel Nederland. Het werden duizenden ontroerende, inspirerende en spraakmakende tv-momenten die we in ons collectief geheugen hebben opgeslagen. Dankjewel Matthijs, redactie, gasten, tafeldames en -heren. En vooral: dankjewel Nederland voor al deze momenten die we samen hebben beleefd.”

Het is misschien wel het best bewaarde geheim van onze redactie: vormgever Thijs verstopte jarenlang stiekem eendjes in het decor van DWDD, zonder dat jij het door had. #DWDD⁰https://t.co/9Xy2ME4A1x pic.twitter.com/c2kqKpEypc DeWereldDraaitDoor(@ dwdd) link