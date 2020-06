“De voorbije twaalf jaar waren geen rollercoaster, maar een eindeloos pretpark", zo nam Tom De Cock afscheid van MNM SDE

04 juni 2020

18u50

Bron: MNM 2 Showbizz “Het eindigt hier", met die woorden nam Tom De Cock (36) donderdagmiddag na twaalf jaar afscheid van radiozender MNM en z'n programma ‘Planeet De Cock’. “Het was een avontuur dat ik nooit had willen missen."



De laatste dag als radiopresentator begon al vroeg voor Tom De Cock. Om kwart voor acht ‘s morgens stonden z'n collega’s al voor de deur om hem een muzikale ode te brengen - een parodie op ‘Zeg ‘ns Meisje’ van Paul Severs. Een eerste hoogtepunt, van een dag die De Cock vooral niet speciaal wilde maken. “Het is niet omdat het mijn laatste is, dat we vanavond raar gaan doen, en plots gaan wenen", vertelde hij z’n luisteraars. Maar met die belofte heeft hij dan toch geen rekening kunnen houden, want z’n collega’s ontvoerden hem - geblinddoekt op een tractor - naar een mooi versierde televisiestudio. Daar wachtten z'n dochter, z'n man en een hele hoop collega’s “die me hadden gezegd dat ze er niet bij konden zijn", klonk het geëmotioneerd. “Dit is te veel eer, ik ben ook maar iemand die jarenlang z'n werk heeft gedaan, zoals zoveel mensen."

Wat volgde was een mooi eerbetoon aan een gepassioneerde radiomaker, met onder meer een verrassingsoptreden van Cleymans & Van Geel. Zij brachten een cover van Green Days ‘Wake Me Up When September Ends’, inclusief aangepaste tekst. “We hadden het voor niemand zo graag gedaan als voor jou”, klonk het bij het duo. Of zoals Frank Deboosere het verwoordde: “Ik ben heel blij dat ik met jou heb mogen samenwerken. Je bent een toptalent, een topkerel en ik ga jou echt wel missen." En Tom De Cock, die was even sprakeloos. “En iedereen weet dat mij dat niet vaak overkomt."

Maar dan was het echt om afscheid te nemen. “Dat was het dan", zei een duidelijk geëmotioneerde De Cock. “Dit is de allerlaatste keer dat je me als MNM-dj op de radio zal horen. Dit zijn m'n laatste minuten op deze fantastische schone zender, en dat is oké, want ik ga niet dood. Ik doe dit omdat een mens op de snelweg van het leven al eens z’n pinker moet opzetten en van rijvak moet veranderen, gas terug moet nemen en er dan vandoor moet scheuren." Hij vervolgde: “Het eindigt hier. De voorbije twaalf jaar bij MNM waren geen rollercoaster, maar een eindeloos pretpark. Het was een avontuur dat ik nooit had willen missen.” En tot besluit draaide de presentator een toepasselijk nummer van Janez Detd., ‘Summer’s Gone’.

