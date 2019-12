‘De Twaalf’-acteur Dominique Van Malder dolgelukkig: “Mijn hart lag in de vuilnisbak, en toen kwam ik de liefde van mijn leven tegen” Redactie

28 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Uit elkaar gaan als je een kind hebt, doe je niet voor je plezier.” Net als z’n personage in de Eén-topserie ‘De Twaalf’, waarin hij gestalte geeft aan de onbehouwen broer van jurylid Joeri, draagt ook Dominique Van Malder (43) zelf een behoorlijk zware emotionele rugzak. “Ook al ben ik weer gelukkig in de liefde, ik ga nog altijd naar een therapeut”, vertelt de acteur in Dag Allemaal.

Hij mag met ‘De Twaalf’ dan wel het grootste publiek ­bereiken dat hij tot hiertoe wist te bekoren, Dominique Van Malder werd vooral bekend in Vlaanderen door het ­human-interest­programma ‘Radio Gaga’. Daarin liet hij met zijn goede vriend Joris Hessels onbekende Vlamingen hun verhaal doen in een omgebouwde caravan. “Dat er van ‘Radio Gaga’ inmiddels ook Japanse, Spaanse, Duitse en Zwitserse versies bestaan, levert Joris en mij kleine financiële cadeautjes op, maar rijk worden we er nu ook weer niet van”, vertelt de acteur.

Mogen we nog meer tv-werk verwachten van jou en Joris?

We hebben inderdaad nieuwe plannen, maar die zijn nog niet voor meteen. Deze zomer speelde Joris mee in mijn zelfgeschreven tv-serie ‘Albatros’, over een dieetkamp voor zwaarlijvigen, maar die is pas volgend jaar op Canvas te zien. Het is altijd fijn om met Joris te werken. We voelen ons echt veilig bij elkaar. We kennen elkaar nu bijna zeventien jaar en zijn zelfs peter van elkaars kind.

Je zoon Jack is intussen ­negen. Heeft hij jouw ­artistieke genen geërfd?

Toch wel. Hij houdt net als ik van film, muziek en kunst. Als kind wilde ik drummer worden en nu heeft mijn zoon een drumstel. Hij volgt ook breakdanceles, tekent graag en is net als ik een dierenliefhebber. Jack moet vooral doen wat hij graag doet, maar ik merk dat hij wel interesse heeft in het acteerwereldje. In ‘De Twaalf’ speelde hij ­trouwens mijn zoon.

In die beklijvende reeks draagt elk jurylid een behoorlijk geladen emotionele rugzak. Kon je je daar makkelijk in inleven?

(knikt) Ik heb in die 43 jaar dat ik hier al rondloop ook wel wat kwetsuren opgelopen. Ik heb mensen pijn gedaan en mensen hebben mij pijn gedaan. Het meest ingrijpende was weggaan bij de moeder van mijn kind. Dat was een heftige beslissing... Uit elkaar gaan als je samen een kind hebt, doe je niet voor je plezier. Maar het móest. Ik zat in een drukke werkperiode en zag het niet meer. Een gevoel van angst overviel me: is dit het dan?

Jij zocht na je scheiding wel hulp bij een therapeute.

Ik had iemand van buitenaf nodig om over de ­situatie te praten. Ik was geschrokken van mijn ­eigen keuze. Het deed me deugd om mijn hart op tafel te leggen. Ik heb ook veel gehad aan Joris en andere dichte vrienden. Na drie seizoenen ‘Radio Gaga’ was de therapie sowieso welkom, want die verhalen waren onder mijn vel gekropen. Er hangt nog altijd een taboe rond psychologische hulp, maar ik raad het iedereen aan. Ik ga nog naar mijn therapeut, het maakt me gelukkiger.

Je hebt zelfs opnieuw de liefde gevonden.

De liefde van mijn leven! Mijn hart lag in de vuilnisbak, een relatie hoefde even niet. Ik geloofde zelfs niet dat ik het nog zou meemaken. Tot Tinne in mijn leven kwam. Ik kende haar zus al langer en die had al vaak gezegd dat Tinne een vrouw voor mij was. Dat bleek te kloppen. (lacht)

De liefde is zo groot dat jullie sinds kort samenwonen in Gent.

En het is de max. Het gaat snel, maar we hebben allebei onze kilometers in de liefde ­afgelegd. Tinne heeft twee kinderen, maar het klikt echt wonderwel met Jack. Ik heb weer een thuisgevoel dat ik lang niet gekend heb. Ons ­leven als nieuw samengesteld gezin is soms nog ­puzzelen, maar het is fijn dat we niet meer hoeven te ­pendelen. We voelen gewoon dat dit is wat we van de liefde verwachten.